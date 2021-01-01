التعليم تحدد رسميا موعد امتحانات نصف العام 2023 في القاهرة



مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة



موعد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة ، اعتمده منذ قليل أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.



بناءا على ما تم اعتماده رسميا منذ قليل ، أصبح موعد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لطلاب النقل والشهادة الاعدادية من 5 يناير إلي 25 يناير 2023



أما عن موعد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة “المستوى الرفيع” لطلاب النقل والشهادة الاعدادية ، فقد تقرر اجراءاها يومى 3 و 4 يناير 2023

قد يعجبك أيضا...

وفي اطار اعلان موعد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة ، تقرر أن يتم عقد امتحان الأنشطة التربوية ومواد التربية الرياضية للصفوف النقل الثانوى العام وفقا لظروف كل إدارة تعليمية.وتبدأ امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لتلاميذ الصف الرابع والخامس الإبتدائي ( ومايعادلها) يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023 إلى الثلاثاء 17 يناير 2023بينما تبدأ امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لتلاميذ الصف السادس الإبتدائي ( ومايعادله) الخميس الموافق 5 يناير 2023 إلى الأربعاء 11 يناير 2023وتعقد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لطلاب الأول الإعدادي العام والرياضي ( وما يعادله )فى الفترة من الخميس 5 يناير 2023 حتى الخميس 12 يناير 2023وتعقد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لطلاب الصف الثاني الإعدادي العام و الرياضي( وما يعادله) فى الفترة من الثلاثاء 10 يناير 2023 حتى الاثنين 16 يناير 2023 ، وتعقد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لطلاب النقل الإعدادي المهني من الثلاثاء 10 يناير حتى الاثنين 16 يناير .وتعقد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين من الاربعاء 18 يناير 2023 حتى الاربعاء 25 يناير 2023 ، وتعقد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لطلاب الإعدادية المهنية من الاربعاء 18 يناير 2023 حتى الاربعاء 25 يناير 2023وتعقد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لطلاب النقل للتعليم الفني من الإثنين 9 يناير 2023 حتى الاربعاء 25 يناير 2023وتعقد امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة لطلاب الصفين الأول و الثاني الثانوي (وما يعادلها )من السبت 14 يناير 2023 الي الاربعاء 25 يناير 2023وأشار أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة ، إلى عدم إنعقاد اي من امتحانات نصف العام 2023 بمحافظة القاهرة في أيام السبت 7 يناير بمناسبة أعياد الميلاد ، والخميس 19 يناير بمناسبة عيد الغطاس ، والخميس 26 يناير بمناسبة عيد الشرطة .