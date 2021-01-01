علي جمعة يجيب عن سؤال .. كيف يأمر الله نبيه في سورة الكهف بقتل بني آدم تعمداً

كيف يأمر الله نبيه بقتل بني أدم آخر تعمداً كما في سورة الكهف ؟.. سؤال ورد الى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق ، وأجاب قائلا: سيدنا الخضر عليه السلام اختلف العلماء حول مسألة أنه نبي من الأنبياء أم من الملهمين ، وفرضا لو أن الله أمره أو ألهمه ، بقتل الغلام خشية أن يهلك أهله بالفساد ، فهو أمر طبيعي ، لأن الله عز وجل أمرنا بالقتل في مواطن كثيرة .
القتل دفاعا عن النفس
وأضاف جمعة خلال فيديو له عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك ، قائلا : أن الله عز وجل أمر بالقتل دفاعا عن النفس ـ وأمرتا بالقتل قصاصا ، وأمرنا بالقتل بالحق وليس بالباطل ، فالله يحي ويميت فعندما يأمر أحد بقتل آخر فهذا قتل بالحق وليس ظلما وعدوانا .
وأوضح جمعة القتل كبيرة من الكبائر إذا كن بدون وجه حق أو قتل بدون ذنب ،أما إذا كان القتل بسبب واضح وجلي كان يكون بأمر القاضي ، أو قائد الجيش أو من لهم حق إصدار هذا القرار ، فما بالك بر العزة سبحانه وتعالى فأمره واجب النفاذ .
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