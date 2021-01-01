حقيقة .. احتجاج الرجاء المغربي على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية



كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية



أكد عزيز البدراوي، رئيس نادي الرجاء المغربي، أن ناديه هو الأحق بالمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بدلا من الأهلي المصري.



وكتب رئيس الرجاء المغربي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام":" نتشبث بأحقية فريقنا في المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في المغرب بصفتنا فريق البلد المستضيف للدورة، ولنا الأحقية في الترشح قبل أي فريق حتى وإن كان وصيف النسخة الأخيرة".



وأضاف:" اتصلنا هاتفيا بمسؤولي جامعتنا من أجل التنسيق وراسلناهم رسميا، كما راسلنا مسؤولو "فيفا" قبل الحسم يوم الثلاثاء.

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وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا”، أمس الجمعة، يفيد مشاركة المارد الأحمر، في بطولة العالم للأندية، المقرر إقامتها بالمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير 2023.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” إسناد استضافة بطولة كأس العالم للأندية للمغرب خلال الفترة من 1-11 فبراير المقبل ، كما قرر فيفا أيضا زيادة عدد المشاركين في مونديال الأندية إلى 32 فريقا اعتبارا من نسخة المسابقة عام 2025.موعد أول مباراة لـ الأهلي في كأس العالم للأندية:يخوض الأهلي مباراته الأولي في كأس العالم للأندية يوم 1 فيراير المقبل، ضد أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا) في الدور التمهيدي.ويشارك في كأس العالم للأندية كل من، الوداد المغربي ( بطل دوري البلد المستضيف للبطولة)، الأهلي المصري (وصيف بطل إفريقيا)، ريال مدريد (بطل أوروبا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، أوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا) بجانب بطل بطل آسيا ( لم يتحدد بعد).