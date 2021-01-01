نجم الأهلي السابق ينتقد أدارة الأهلي .. أعرف السبب

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صورة الخبر: أدارة الأهلي
أدارة الأهلي


علق مجدي عبد الغني نجم الكرة السابق، علي حاجة النادي الأهلي إلي مهاجم خاصة بعد المستوي المتوسط الذي قدمه في مباراته الأخيرة.

وغرد مجدي عبد الغني من خلال حسابه الشخصي تويتر: “الأهلي فعلاً محتاج مهاجم سوبر يحل المشكلة الهجومية في الفريق واللي مش شايف كدا يبقي بيضحك علي نفسه، الكارثة بقي أن الأهلي بقيمته وشعبيته والأرقام الكبيرة اللي بيدفعها وعقود الرعاية وغيره وغيره ومع ذلك بقالك سنين طويلة مش عارف تتعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر.. طب دا كلام”.

ويحتفظ الأهلي بصدارة ترتيب الدوري المصري رغم التعادل أمام فيوتشر، برصيد 19 نقطة وبفارق نقطتان عن الزمالك صاحب المركز الثاني، بينما رفع فيوتشر رصيده للنقطة الخامسة عشر في المركز الرابع

المصدر: elbalad

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