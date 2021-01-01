تعتمد سامسونج هاتف Galaxy S23 في BIS إستعداداً للإعلان المرتقب



Galaxy S23 Galaxy S23

تتوالى التسريبات التي ثقدم تفاصيل أكثر حول سلسلة Galaxy S23 القادمة من سامسونج، ولقد رصد الإصدار الرئيسي في قاعدة بيانات BIS اليوم إستعداداً للإعلان المرتقب.



تستعد شركة سامسونج لكشف النقاب عن جيل جديد من هواتف الشركة المميزة في حدث يعقد خلال شهر فبراير من العام المقبل.



ولقد رصدت الإصدارات الجديدة بعد أن اعتمدت في عدد من الجهات والتي تشمل Geekbench، و FCC، كما رصد إصدار Ultra في قاعدة بيانات TENAA هذا الأسبوع.

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وتستمر سامسونج في توثيق الإصدارات المرتقبة في جهات جديدة، حيث ظهر هاتف Galaxy S23 في قاعدة بيانات NBTC في تايلند اليوم، كما سجل في BIS في السوق الهندي بنموذج رقم SM-911B/DS.وتؤكد التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن سامسونج تستبدل تصميم الكاميرة المستطيل المميز للإصدار السابق بتصميم تظهر فيه العدسات بشكل رأسي مع فلاش في الجانب في Galaxy S23.أيضاً يأتي Galaxy S23 بشاشة AMOLED بحجم 6.1 إنش، وجودة عرض FHD+، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 2، وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تقدم سامسونج هذا الإصدار بثلاثة مستشعرات تشمل مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 10 ميجا بيكسل.كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 3900 mAh ويأتي بتقنية الشحن السريع بقدرة 25W، ونظام تشغيل Android 13، وواجهة OneUI 5.0، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية.