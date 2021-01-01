يؤكد إعلان تشويقي خطط Realme للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 10s

كشف إعلان تشويقي جديد عن تصميم وألوان هاتف Realme 10s، كما أكد على موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف .
قدمت Realme للأسواق حتى الآن عدد 4 من الهواتف الذكية التي تتضمن Realme 10 4G وRealme 10 5G وRealme 10 Pro وأيضاً Realme 10 Pro Plus، ولقد أكدت الشركة في إعلان تشويقي جديد على خططها لإطلاق هاتف Realme 10s الذي ينضم للسلسة غداً.
ولقد كشف الإعلان التشويقي الذي نشر من Realme عن تصميم وألوان هاتف Realme 10s، حيث يظهر الهاتف في الإعلان بتصميم مسطح من الجهة الخلفية، كما ينطلق للأسواق باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأزرق.
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