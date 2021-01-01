يؤكد إعلان تشويقي خطط Realme للإعلان الرسمي عن هاتف Realme 10s



Realme 10s Realme 10s

كشف إعلان تشويقي جديد عن تصميم وألوان هاتف Realme 10s، كما أكد على موعد الإعلان الرسمي عن الهاتف .



قدمت Realme للأسواق حتى الآن عدد 4 من الهواتف الذكية التي تتضمن Realme 10 4G وRealme 10 5G وRealme 10 Pro وأيضاً Realme 10 Pro Plus، ولقد أكدت الشركة في إعلان تشويقي جديد على خططها لإطلاق هاتف Realme 10s الذي ينضم للسلسة غداً.



ولقد كشف الإعلان التشويقي الذي نشر من Realme عن تصميم وألوان هاتف Realme 10s، حيث يظهر الهاتف في الإعلان بتصميم مسطح من الجهة الخلفية، كما ينطلق للأسواق باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأسود والأزرق.

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كما يضم الهاتف إعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية مع فلاش LED، بتصميم يحاكي Realme 10 4G، أيضاً يظهر الهاتف مع عبارة تؤكد على مستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بتقنية الذكاء الإصطناعي.ويأتي الإطار الأيسر من هاتف Realme 10s بزر التحكم في مستوى الصوتيات مع فتحة لبطاقة SIM، ومن المتوقع أن يضم الجانب الأيمن زر التشغيل الرئيسي.من جانب أخر أكدت الشركة على أن هاتف Realme 10s يأتي بسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، لذا نترقب الحدث الرسمي غداً لمزيد من التفاصيل.