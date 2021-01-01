صورة مسربة لهاتف Realme GT Neo 5

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صورة الخبر: Realme GT Neo 5
Realme GT Neo 5

ظهرت اليوم اول صورة مسربة لهاتف Realme GT Neo 5، إذ كشفت الصورة عن الجهة الخلفية من الجهاز. وعلى ما يبدو، فإن الهاتف سيأتي بإعداد كاميرا مزدوج يضم عدستين كبيرتين، وفي الواقع فإن العدسة السفلية بمثابة كاميرتين. بالإضافة إلى ما يشبه فلاش LED الرباعي.

يوجد زر الطاقة على الجانب الأيمن، في حين أن أزرار مستوى الصوت تأتي على الجانب الآخر. وبالرغم من ان الصورة المسربة تكشف عن إصدار باللون الأبيض، إلا انه من المرجح ان يصل الهاتف بألوان أخرى.

من المتوقع أن يصل Realme GT Neo 5 في نسختين: النسخة التي تحتوي على شحن 240 واط مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1، والنسخة الثانية بشحن بقوة 150 واط ومعالج Dimensity 8200 من MediaTek.

وبالنسبة للكاميرا، فستأتي الكاميرا الرئيسية على الارجح بدقة 50 ميجابكسل مزودة بـ OIS، بينما ستأتي الكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، مع مستشعر زخرفي بدقة 2 ميجابكسل لمجموعة متنوعة من أجهزة استشعار العمق أو الماكرو. وستأتي الكاميرا الامامية بدقة 16 ميجابكسل، هذا إذا كانت الشائعات صحيحة.

المصدر: بوابه المتميز

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