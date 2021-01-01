تتعاون آبل وجوجل وموزيلا لتطوير جيل جديد من معايير المتصفحات

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قالت آبل وجوجل وموزيلا في تغريدات لها على موقع تويتر إنها تتعاون لإنشاء معيار جديد لأداء المتصفحات تحت اسم Speedometer 3.



ويُرى في الخطوة الجديدة أن آبل مع متصفحها سفاري، وجوجل مع متصفحها كروم، وموزيلا مع متصفحها فايرفوكس ستعمل معًا لتقديم معيار يهدف إلى اختبار أداء تطبيقاتها بأحدث التقنيات التي قد تستخدمها مواقع الويب.



وفي سلسلة تغريدات على تويتر، قالت موزيلا إن معيارًا أنشأه العديد من شركات الويب سيساعد في توفير “فهم مشترك لما هو مهم”.

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وتقول المؤسسة إن هذا الأمر مهم للتنسيق بين مطوري الويب، وهيئات المعايير، والمجموعات التي تبني المحركات التي تفسر الأكواد بناءً على تلك المعايير، بالإضافة إلى الشركات التي تبني متصفحات تستند إلى تلك المحركات.ويُوضح حساب محرك الويب WebKit التابع لشركة آبل على تويتر ذلك بالقول إن “العمل معًا سيساعدنا على تحسين المعيار وتحسين أداء المتصفح لمستخدمينا”.ومن المقرر استخدام هذا المعيار في نهاية المطاف لمقارنة محرك WebKit في سفاري بمحرك Blink الخاص بكروم أو V8 من جوجل بمحرك SpiderMonkey من موزيلا، الأمر الذي قد يكون غير مريح للشركات لأن النتائج قد تكون لصالح أحدها على حساب الأخرى.وأشارت جوجل في سلسلة تغريدات على تويتر إن الشركات قد وضعت قواعد من شأنها أن تساعد في منع أي منها من محاولة ترجيح النتائج لصالحها.وتتطلب التغييرات غير المهمة الموافقة مما لا يقل عن اثنين من مشاريع المتصفحات المشاركة، ولا يمكن تنفيذها إن كانت هناك اعتراضات قوية من الآخرين، وتتطلب التغييرات الرئيسية إجماعًا من جميع المعنيين ، وذلك وفقًا لسياسة الحوكمة.يُشار إلى أن معيار Speedometer 3 لا يزال في المراحل الأولى، وتشير صفحة GitHub الخاصة به إلى أنه “قيد التطوير النشط وغير مستقر” ويُوصى باستخدام معيار Speedometer 2.1، الذي طورّه بصورة أساسية فريق محرك WebKit من آبل.وفقًا لشركة جوجل، فإن الشركات تتطلع للتأكد من أن الإصدار الجديد “مُحدث ليشمل أعباء العمل الحديثة، مثل أطر عمل جافاسكريبت. ويُتوقع الكشف عن مزيد من المعلومات الخاصة بالمعيار الجديد خلال الأشهر القليلة المقبلة.