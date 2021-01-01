تقدم Corsair شاشة الألعاب Xeneon Flex بحجم 45 إنش بتصميم قابل للطي



Xeneon Flex Xeneon Flex

أطلقت Corsair شاشة Xeneon Flex المخصصة للألعاب بحجم 45 إنش، على أن تدعم الشاشة الإنحناء من الجانبين.



تتميز شاشة الألعاب Xeneon Flex بلوحات OLED وتصميم مسطح يدعم الإنحناء، كما تتيمز بحجم 45 إنش، وتقدم Corsair الشاشة في الأسواق بسعر 1999 دولار على أن تبدأ الشركة في شحن الشاشة بدءاً من العام المقبل.



وتدعم شاشة Xeneon Flex الإنحناء عبر مقابض جانبية، كما ستقدم للمستخدم تجربة مميزة في التبديل بين التصميم المسطح والمنحني.

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تأتي الشاشة بتقنية HDR، وتدعم معدل تحديث 240Hz، كما تتميز بأبعاد 21:9، أيضاً يتيح التصميم المرن دعم المستخدم بين تشغيل الشاشة للألعاب في التصميم المنحني أو الإنتقال للتصميم المسطح لدعم المهام الإنتاجية بكفاءة أعلى.أيضاً من المقرر أن تدعم الشاشة إنحناء 800R إلا أن عملية الإنحناء لا تظهر في الجهة الخلفية من الشاشة، ومن المقرر أن يتم الطي عبر الضغط على المقابض في الجانب الأيمن والأيسر في نفس الوقت، حيث يمكن من خلال المقابض سحب الشاشة إلى الخارج، أو دفع الشاشة إلى الداخل.تدعم الشاشة أيضاً طي كل جانب بشكل مستقل، وهي من المواصفات الإيجابية في تصميم الشاشة، حيث يمكن للمستخدم تحديد مستوى الإنحناء المطلوب في كل جهة.وتؤكد Corsair على أن هذا التصميم المرن للشاشة والقابل للطي يأتي بعمر إفتراضي غير محدود، إلا أن التقارير تشير إلى أن مع إستخدام آلية طي وفتح الشاشة حتى 5 مرات في اليوم، فإن العمر الإفتراضي للشاشة قد يصل إلى 5 سنوات ونصف.وتقدم Corsair ضمان لشاشة Xeneon Flex يصل إلى 3 سنوات، على أن يشمل الضمان إصلاح وحدات البيكسل المحترقة.أيضاً تقدم الشاشة آداء رائع مع ألعاب God of War وMarvel’s Spider-Man التي تدعم بالفعل أبعاد 21:9 في الشاشة.وتضم الشاشة اثنان من منافذ HDMI 2.1 لذا تدعم شاشة Corsair تشغيل ألعاب PS5 وXbox Series X عند 120 إطار لكل ثانية، مع دقة 1440 بيكسل، إلا أن أبعاد الشاشة قد تؤدي إلى ظهور شريط عمودي باللون الأسود، لذا قد لا تعد الشاشات المميزة بأبعاد 21:9 الإختيار الأمثل لجميع الألعاب، هذا إلى جانب دعم منصات الألعاب أبعاد 16:9 المميزة للكثير من الشاشات المخصصة للألعاب.أيضاً إلى جانب دعم Xeneon Flex لمعدل تحديث 240Hz، تدعم الشاشة تقنية AMD FreeSync Premium، وNvidia G-Sync، مع إستجابة سريعة عند 0.03 مللي ثانية.كما تتميز الشاشة بجودة عرض QHD Plus أو بدقة 3440 في 1440 بيكسل، عند 83 بيكسل لكل إنش، ومن المقرر أن يدعم إنحناء الشاشة تجربة أفضل للرؤية في الألعاب.أيضاً مع النمط المسطح للشاشة تظهر التفاصيل الجانبية في المشهد بشكل أفضل، مع تغيير محدود في نسبة السطوع ودقة الألوان.وتتميز لوحات OLED في الشاشة بتصميم لامع إلى حد ما لدعم التباين في الشاشة، إلا أن شاشة Xeneon Flex تتميز بتصميم مضاد للتوهج، كما تأتي بطبقة من الطلاء تعمل على خفض نسبة الإنعكاس في الشاشة.وتصل شاشة Xeneon Flex في أقصى سطوع إلى نسبة 1000 nit حيث تصل الشاشة إلى هذه النسبة في السطوع عندما تشغل الصورة HDR نسبة 3% من حجم الشاشة الكلي، أيضاً عندما تشغل صورة HDR نسبة 10% تنخفض نسبة السطوع إلى 800 nit.أيضاً تأتي الشاشة بتقنية تحريك البيكسل لمنع الإحتراق، وتضم جميع المداخل المطلوبة في الجهة الخلفية، والتي تشمل منفذ DisplayPort 1.4، و2 من منافذ HDMI 2.1، مع منفذ USB-C بقدرة 30W.كما تدعم Corsair الشاشة بUSB hub الذي يتضمن منفذ USB-C لدعم إتصال جهاز الحاسب، واثنان من منافذ USB-A 3.1 Gen 1 لإتصال الملحقات، لذا تتضمن الشاشة كل المنافذ المطلوبة لتوصيل الملحقات والأجهزة.وفي الجهة الأمامية من الشاشة تقدم الشركة اثنان من منافذ USB-A 3.1 Gen 1، ومدخل 3.5مم للصوتيات،كما تضم الشاشة زر Corsair للإدخال، مع زر التشغيل، كما تظهر على الشاشة 5 من joystick لضبط الإعدادات.أيضاً تضم الشاشة كابل DisplayPort، وHDMI 2.1، وكابل USB-C إلى C، وتتميز الشاشة بمحول بقدرة 240W، وتدعم تشغيل البرامج الثابتة.