تحدث مايكروسوفت سماعة الواقع المختلط للتكامل مع Teams.. اعرف التفاصيل



مايكروسوفت مايكروسوفت

دعمت Microsoft منذ فترة طويلة مكالمات الفيديو في الوقت الفعلي باستخدام Microsoft Teams على سماعات الرأس HoloLens 2، ولكن الآن تقوم الشركة بإدخال تكامل Teams الكامل مع سماعة الواقع المختلط الخاصة بها.



سيتمكن مستخدمو HoloLens 2 الآن من الاتصال بالأشخاص بحرية مباشرة، واستعراض جهات اتصال Teams وإضافتها إلى المكالمات، وحتى عرض التقويمات والانضمام إلى اجتماعات المجموعة



ومع هذا التحديث الجديد، تمنح Microsoft مستخدمي HoloLens 2 القدرة على عرض مجموعة من النوافذ الثلاثية الأبعاد مع مكالمات Teams والمحادثات والتقويمات، وفقا لتطبيق engadget.



ونظرًا لأن التحديث يضيف أيضًا تكامل OneDrive، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى مجلداتهم المستندة إلى مجموعة النظراء ومشاهدة مستندات Word وملفات PDF ومقاطع الفيديو التي تتم مشاركتها أثناء المكالمات.



وقامت Microsoft أيضًا بدمج تطبيقي Dynamics 365 Mixed Reality ، وهما تطبيق Dynamics 365 Guides الذي يوفر إرشادات ثلاثية الأبعاد خطوة بخطوة للمستخدمين وتطبيق Dynamics 365 Remote Assist الذي يتيح للعاملين في الخطوط الأمامية إظهار ما يرونه للزملاء في هذا المجال .



وقالت الشركة إن التطبيق المجمع كان طلبًا ذا أولوية من Toyota ، التي تقدم ملاحظات حول سماعة الرأس منذ عام 2016.



وأوضح ديفيد كلاينر، الذي يقود مختبر الأبحاث والتكنولوجيا التطبيقية في تويوتا أمريكا الشمالية ، أن توفير أجهزة كمبيوتر محمولة للعاملين في الخطوط الأمامية لن ينجح ، لأنهم لا يملكون وظائف مكتبية ، وأن استخدام جهاز يمكنهم ارتدائه مع جميع الأدوات التي يحتاجونها هو أكثر من ذلك بكثير. عملي.



و قال كلاينر: "يمكن لأي شخص الحصول على نظارات HoloLens ، وبدء جلسة مرشدين ، ووجود مدرب في رأسه حرفيًا". "إذا احتاجوا إلى مساعدة ، يمكنهم الاتصال بأحد الخبراء مباشرة من التطبيق."



بالاضافة إلى مناقشة الإمكانات الجديدة لسماعات الرأس ، قالت Microsoft أيضًا إنها ستطلق نسخة لاحقة للتكرار الحالي، و زعمت التقارير في وقت سابق من هذا العام أن شركة التكنولوجيا العملاقة ألغت خططها الخاصة بـ HoloLens 3 وأنها ستكون نهاية الجهاز.



ومع ذلك ، نفت Microsoft أنها كانت تقتل HoloLens ووصفته بأنه "جزء مهم من خطط [الشركة] للفئات الناشئة مثل الحقيقة المختلطة والميتافيرس". الآن ، قال نائب رئيس Microsoft للواقع المختلط سكوت إيفانز إن الشركة "تبحث فقط عن نقطة التصميم الصحيحة لجعلها تحديثًا ذا مغزى" لأن "[العملاء] يريدون جهازًا جديدًا من شأنه أن يوفر عائدًا أعلى على الاستثمار."