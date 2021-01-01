طريقه حذف ذاكرة التخزين المؤقت فى Google Drive على أجهزة الكمبيوتر

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يحتوي Google Drive على ذاكرة تخزين مؤقت للبيانات يمكن أن تستنزف مساحة التخزين، ولكن بغض النظر عن كيفية استخدامك لـ Google Drive، يمكنك مسح ذاكرة التخزين المؤقت الخاصة به في لحظات من أجهزة الكمبيوتر المختلفة، وهذا ما نقدمه في خطوات:



كيفية حذف ذاكرة التخزين المؤقت لـ Google Drive على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي

إذا كنت تستخدم موقع Google Drive على جهاز Mac أو الكمبيوتر الشخصي، فإن الطريقة الوحيدة لمسح ذاكرة التخزين المؤقت لموقع الويب هي مسح بيانات تصفح متصفح الإنترنت.

تتيح لك متصفحات قليلة مسح ذاكرة التخزين المؤقت لموقع واحد محدد فقط، ومع ذلك، سيسمح لك معظمها بمسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح دون حذف سجل التصفح بالكامل.

الخطوات في Google Chrome

يجب الضغط على النقاط الثلاث المكدسة في الزاوية العلوية اليمنى من المتصفح، ثم حرك مؤشر الماوس فوق المزيد من الأدوات.

حدد مسح بيانات التصفح، وفي القائمة التي تفتح، اضبط النطاق الزمني على كل الوقت، وحدد المربع المسمى الصور والملفات المخزنة مؤقتًا، ثم اضغط فوق مسح البيانات.

الخطوات في Microsoft Edge

اضغط فوق النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى، ثم المحفوظات، وفي النافذة المنبثقة التي تظهر، اضغط على النقاط الثلاث في الزاوية العلوية اليمنى، ثم حدد محو بيانات التصفح. اضبط النطاق الزمني على كل الوقت، وحدد المربع المسمى الصور والملفات المخزنة مؤقتًا، ثم اضغط على مسح الآن.

الخطوات في Firefox

اضغط فوق الأسطر الثلاثة المكدسة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط فوق المحفوظات، وحدد مسح التاريخ الحديث، واضبط النطاق الزمني على كل شيء، كما تأكد من تحديد خيار ذاكرة التخزين المؤقت، ثم اضغط فوق موافق.