يهدد الاتحاد الأوروبي إيلون ماسك بفرض عقوبات بعد تعليق تويتر حسابات الصحفيين



إيلون ماسك إيلون ماسك

هدد الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بعقوبات بعد أن قام موقع تويتر بإزالة العديد من حسابات الصحفيين الذين يكتبون عنه وعن شركة التواصل الاجتماعي.



وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية للقيم والشفافية، في تغريدة على تويتر إن أنباء «التعليق التعسفي للصحفيين على تويتر مثيرة للقلق»، وفقًا لما نشرته قناة cnbc.



وقت متأخر من يوم الخميس، أوقف تويتر فجأة العديد من حسابات الصحفيين البارزين الذين قاموا بتغطية أخباره، بما في ذلك مراسلة سي إن إن دوني أوسوليفان ورايان ماك، مراسل صحيفة نيويورك تايمز.

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وأشار ماسك إلى أن هؤلاء الصحفيين انتهكوا سياسة تويتر بشأن «استقصاء المعلومات» أو كشف معلومات تعريف الشخص، ويأتي ذلك بعد تعليق حساب TwitterElonJet، الذي تتبع موقع طائرة ماسك الخاصة باستخدام بيانات الرحلة المتاحة للجمهور .اقرأ ايضًا: شاركوا معلومات خاصة.. إيلون ماسك يغلق حسابات صحفيين على تويترإيلون ماسك يواجه عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي.قالت جوروفا: «يتطلب قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي احترام حرية وسائل الإعلام والحقوق الأساسية، وهذا ما تم تعزيزه خلال الفترة الماضية، لذلك يجب أن يدرك ماسك ذلك»، وتابعت هناك خطوط حمراء. واضافت أن العقوبات قريبا.ولم تضيف جوروفا أي تفاصيل أخرى بشأن العقوبات، ولكن بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، يمكن تغريم الشركات حتى 6% من إيراداتها السنوية العالمية عن الانتهاكات.يُذكر أن ماسك شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة تويتر منذ أكتوبر بعد شرائه الشركة مقابل 44 مليار دولار، وأزعج رئيس سبيس أكس، السياسيين ونشطاء الحريات المدنية بخطوات لاستعادة حسابات المستخدمين المحظورين، بما في ذلك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وتسريح الآلاف من موظفي تويتر.