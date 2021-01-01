تعلن فورد عن تفاصيل محركات موستانج 2024 وفئة دارك هورس



فورد موستانج 2024 فورد موستانج 2024

أعلنت فورد أخيراً عن تفاصيل أداء سيارات موستانج 2024 بما فيها فئة دارك هورس الغامضة.



تبدأ التشكيلة بمحرك EcoBoost مكون من 4 سلندر وسعة 2.3 لتر، ورغم أنه يأتي بحجم مألوف إلا أن فورد تقول أنه محرك جديد كلياً مصمم من الألف إلى الياء. بأتي المحرك بنسب جديدة للأسطوانات ونظام حقن مباشر، وتوقيت حدبة متغير، ويوفر نظام توربو جديد. وفي النهاية سينتج 315 حصان و474 ??نيوتن-متر. وإلى جانب كونها أكثر قوة من السيارة السابقة تقول فورد أن موستانج EcoBoost ستكون أكثر كفاءة من الموديل السابق.



تأتي موستانج GT بقوة 486 حصان وتحمل محرك V8 سعة 5.0 لتر من الجيل الرابع مع عدد من التحديثات تشمل حوض الزيت المحسن، ونظام الحث المزدوج للخانق ومدخل هواء مزدوج. توأصبح بمقدور السيارة إنتاج 480 حصان و562 نيوتن-متر، ما يمثل زيادة قدرها 30 حصان و7 نيوتن-متر. ويمكن للعملاء إضافة قوة أكبر مع نظام العادم الرياضية لتصل إلى 486 حصان و566 نيوتن-متر.

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أخيرًا وليس آخرًا، تأتي موستانج دارك هورس مدعومة بخبرة فورد Performance، وتوفر السيارة محرك فورد Coyote V8 القياسي مع إضافة قضبان توصيل وعمود توازن بشكل فريد للتعامل مع ضغط الأسطوانات العالي وسرعات المكبس. وتشمل الترقيات أعمدة كامات والجنازير ما رفع قدرة المحرك لبلوغ 7,500 دورة/دقيقة. والنتيجة النهائية هي أقوى محرك V8 بسحب الهواء الطبيعي في سيارات موستانج حيث ينتج 500 حصان و566 نيوتن-متر.سيتم طرح فورد موستانج 2024 للبيع في منتصف عام 2023، ويصفها كبير مهندسي فورد إد كرينز أنها ستكون “روعة طبيعية” مع “أفضل محرك V8 سعة 5.0 لترات حتى الآن”.