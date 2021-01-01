تلمح فورد لسيارة كروس أوفر كهربائية جديدة كلياً



فورد فورد

منحت فورد فورد جمهورها نظرة سريعة على سيارة كهربائية جديد من خلال حساب المدير العام شركو فورد Model e Europe.



قام مارتن ساندر بسحب غطاء “أول سيارة ركاب كهربائية” سيتم بناؤها في كولونيا بألمانيا، وستصل السيارة في عام 2023 كسيارة كروس أوفر كهربائية “متوسطة الحجم”. وللمفارقة، قالت فورد أن سيارة كهربائية أخرى ستنضم إليها في عام 2024، والتي تصفها الشركة بأنها “سيارة كروس أوفر رياضية”.



