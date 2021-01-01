موصفات CX-50 الجديدة من مازدا

بدأت مازدا بالترويج لـ CX-50 الجديدة التي حصلت على تصميم أنيق وميزات تجعلها سيارة عملية بامتياز.
وتأتي السيارة الجديدة كنسخة معدلة عن مركبات CX-5 الشهيرة، لكنها حصلت على هيكل أكبر وأكثر انسيابية، طوله 4 أمتار 78 سنتيمترا، ارتفاعه 163 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 281 سم.
وداخليا حصلت السيارة على مقصورة واسعة مجهزة بصفين من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 5 ركاب، كما جهّزت بواجهة قيادة فيها شاشة لمسية بمنتصفها للتحكم بأنظمة المولتيميديا والعديد من خصائص المركبة، ووضغ على يمين السائق زرّ دوار أنيق لتسهيل التحكم بالشاشة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!