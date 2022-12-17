أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 17-12-2022



أسعار العملات أسعار العملات

استقرت أسعار العملات اليوم السبت 17-12-2022 أمام الجنيه المصري في غالبية البنوك، وذلك في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للبنوك والتي تستأنف حركة التداول على العملات غدًا الأحد، وفي التقرير التالي تستعرض جريدة المال سعر صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية في 24 بنك حكومي وخاص وعربي وأجنبي، والعملات هي: «الدولار، اليورو، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدرهم الإماراتي، الدينار الكويتي»، كما تنشر آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري مساء الخميس عن متوسط سعر صرف نفس العملات.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.63 جنيه للشراء، 24.71 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 26.15 جنيه للشراء، 26.24 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.34 جنيه للشراء، 30.44 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.36 جنيه للشراء، 80.63 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.70 جنيه للشراء، 6.72 للبيع.، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الريال السعودي اليوم: 6.55 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوكالبنك الأهلي المصري: 24.61 جنيه للشراء، 24.66 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك كريدي أجريكول مصر: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.البنك الأهلي القطري: 24.65 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.بنك اتش اس بى سى مصر: 24.62 جنيه للشراء، 24.72 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوكبنك مصر: 26.10 جنيه للشراء، 26.47 للبيع.المصرف المتحد: 26.11 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.بنك المشرق: 26.26 جنيه للشراء، 26.40 للبيع.البنك المصري لتنمية الصادرات : 26.27 جنيه للشراء، 26.41 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوكالبنك التجاري الدولي: 30.31 جنيه للشراء، 30.72 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك المصري الخليجي: 30.33 جنيه للشراء، 30.73 للبيع.ميد بنك: 30.25 جنيه للشراء، 30.76 للبيع.المصرف العربي الدولي: 30.48 جنيه للشراء، 30.63 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوكبنك الإسكندرية: 76.39 جنيه للشراء، 80.68 للبيع.مصرف أبوظبي الإسلامي: 78.38 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.بنك الكويت الوطني: 75.87 جنيه للشراء، 80.92 للبيع، وفق أسعار العملات.البنك الأهلي الكويتي: 78.15 جنيه للشراء، 80.71 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوكبنك الإمارات دبي الوطني: 6.69 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.بنك أبوظبي التجاري: 6.66 جنيه للشراء، 6.73 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك التنمية الصناعية: 6.67 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.بنك قناة السويس: 6.69 جنيه للشراء، 6.73 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوكبنك الاستثمار العربي: 6.54 جنيه للشراء، 6.59 للبيع.البنك الأهلي المتحد: 6.56 جنيه للشراء، 6.58 للبيع.بنك البركة: 6.40 جنيه للشراء، 6.57 للبيع.بنك بلوم مصر: 6.54 جنيه للشراء، 6.57 للبيع، وفق أسعار العملات.