في أمريكا إطلاق أسطول من الروبوتات لتوصيل الطعام

تتطلع شركة أوبر العالمية إلى استبدال بعض السائقين البشريين بالروبوتات بعد مواجهة معارك قضائية من العمال الذين يسعون إلى زيادات في الأجور.
ويستخدم عملاق خدمات النقل بالسيارات روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المواد الغذائية لـ UberEats من تجار محددين في ميامي، بفلوريدا الأمريكية، ومن المقرر أن يتوسع في المزيد من المدن العام المقبل.
والروبوتات ذات الست عجلات التي تسير على الرصيف هي من Cartken، التي أسسها مهندسو Google السابقون، وتتميز بصندوق قادر على حمل ما يصل إلى 24 رطلاً من البضائع.
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