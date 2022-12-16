في أمريكا إطلاق أسطول من الروبوتات لتوصيل الطعام



روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطعام في أمريكا روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل الطعام في أمريكا

تتطلع شركة أوبر العالمية إلى استبدال بعض السائقين البشريين بالروبوتات بعد مواجهة معارك قضائية من العمال الذين يسعون إلى زيادات في الأجور.



ويستخدم عملاق خدمات النقل بالسيارات روبوتات ذاتية القيادة لتوصيل المواد الغذائية لـ UberEats من تجار محددين في ميامي، بفلوريدا الأمريكية، ومن المقرر أن يتوسع في المزيد من المدن العام المقبل.



والروبوتات ذات الست عجلات التي تسير على الرصيف هي من Cartken، التي أسسها مهندسو Google السابقون، وتتميز بصندوق قادر على حمل ما يصل إلى 24 رطلاً من البضائع.

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وتأتي الشراكة، التي أُعلن عنها يوم الخميس، بعد يومين من موافقة قاضٍ في مانهاتن على عرض أوبر لمنع زيادة رواتب سائقي الركوب مؤقتًا من الدخول حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.وزيادة الأجور كانت ستزداد بنسبة 23.93? لكل ميل، فيما يقال إن أوبر تحصل على عمولة بنسبة 25 بالمائة من السائقين، والآن ، تعاونت شركة النقل العملاقة مع Cartken ، التي استخدمت روبوتاتها في حرم جامعة ولاية أوهايو في يونيو.وتتنقل روبوتات Cartken على الأرصفة والممرات المتقاطعة ومسارات المشاة داخل منطقة الحرم الجامعي دون توجيه بشري.https://video.dailymail.co.uk/preview/mol/2022/12/16/8573016866465860528/636x382_MP4_8573016866465860528.mp4