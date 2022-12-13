تستأنف التموين غداً اجتماعاتها لضبط الأسواق وتدوين الأسعار

تستأنف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في قطاع الرقابة الداخلية، اعتبارا من الغد اجتماعاتها مع ممثلي جهاز حماية المستهلك، و مباحث التموين، والرقابة الإدارية، للإعداد لحملات رقابية مكثفة على مستوى الجمهورية، فور انتهاء مهلة مجلس الوزراء للتجار بشأن تدوين الأسعار على السلع والمنتجات، والتي حددها بأسبوعين .
وتهدف الحملات الرقابية إلى التأكد من التزام المحال التجارية بالاعلان عن الأسعار، وإلزام التجار بضرورة الإعلان عن أسعار جميع المنتجات والسلع المعروضة للبيع، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
و سوف تقوم جهات الرقابة التموينية بشن حملات مفاجئة على مدار اليوم الواحد خلال الفترة المقبلة، فور انتهاء مهلة الاسبوعين الممنوحة للتجار لتوفيق اوضاعهم بشأن الإعلان عن الأسعار.
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