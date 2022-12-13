تستأنف التموين غداً اجتماعاتها لضبط الأسواق وتدوين الأسعار



وزارة التموين والتجارة الداخلية وزارة التموين والتجارة الداخلية

تستأنف وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في قطاع الرقابة الداخلية، اعتبارا من الغد اجتماعاتها مع ممثلي جهاز حماية المستهلك، و مباحث التموين، والرقابة الإدارية، للإعداد لحملات رقابية مكثفة على مستوى الجمهورية، فور انتهاء مهلة مجلس الوزراء للتجار بشأن تدوين الأسعار على السلع والمنتجات، والتي حددها بأسبوعين .



وتهدف الحملات الرقابية إلى التأكد من التزام المحال التجارية بالاعلان عن الأسعار، وإلزام التجار بضرورة الإعلان عن أسعار جميع المنتجات والسلع المعروضة للبيع، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.



و سوف تقوم جهات الرقابة التموينية بشن حملات مفاجئة على مدار اليوم الواحد خلال الفترة المقبلة، فور انتهاء مهلة الاسبوعين الممنوحة للتجار لتوفيق اوضاعهم بشأن الإعلان عن الأسعار.

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وقد ألزم القانون 181 لسنة 2018 التجار والموردين بضرورة الإعلان عن السعر الشامل لكافة السلع التي يتم تداولها بالأسواق.وتنطلق الحملات الرقابية لمتابعة الإعلان عن الأسعار، لضبط التجار الغير ملتزمين، وتحرير محاضر ضدهم وإحالتهم إلى جهات التحقيق، حيث أنه في حالة عدم الإعلان عن الأسعار، وفقا لقانون حماية المستهلك، يوقع على التاجر المخالف غرامة تبدأ من 10 آلاف جنيها.