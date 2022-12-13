يوافق صندوق النقد الدولي على قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار

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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بقيمة حوالي 3 مليارات دولار أمريكي.



وأكد صندوق النقد الدولي، إن برنامج مصر المدعوم من صندوق النقد الدولي، يقدم حزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ، واستعادة الهوامش ، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.



واوضح صندوق النقد الدولي، في بيان صحفي، موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي (IMF) على ترتيب مدته 46 شهرًا في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) لمصر بمبلغ 2350.17 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 115.4 % من الحصة أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).