فرمان ألماني لمصنعي «الفراء»..لحماية الثعالب..



الثعالب الثعالب

أصدرت ألمانيا قانونًا يشدد اللوائح الخاصة بمزارع الفراء، مما يجعل الشركات المنتجة للفراء ملزمة على التوقف عن استخدام فرو الثعالب بعد تعذيبها.



وحسبما ذكرت صحيفة "كير 2": منحت الحكومة الألمانية المزارع مهلة لمدة خمس سنوات لإغلاق منشآتها، والتزمت جميعً المنشآت بسرعة عن الحصول على فرو الثعالب بعد تعذيبها باستثناء مزرعة المنك في رهدن.



وكشفت صحيفة "كير 2"، أن مزارع رهدن تحتجز الثعالب في ظروف معيشية مروعة قبل تعرضها لموت رهيب من التسمم بالغاز، وطالبت منظمات حقوق الحيوان بإغلاق المزرعة كما تم تقديم التماسات للضغط على السلطات لإغلاق هذه المنشآت ولذا قام المكتب البيطري الألماني بإغلاق مزارع الفراء هناك وتم إغلاق هذا الجحيم الحيواني أخيرًا.

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وتنطلق الدعوات حاليا لكل مزارع الفراء بالعالم لإيقاف هذا الجحيم الحيواني للحصول على الفراء منها فلا تزال العديد من مزارع الفراء تحتفظ بالحيوانات في ظروف فظيعة، و85% من الجلود المستخدمة في الصناعة تأتي من الحيوانات المحاصرة داخل مزارع الفراء هذه بشكل عام عمليات صغيرة وتديرها عائلة.ففي هذه المزارع، يتم أسر الملايين من الحيوانات البرية في ظروف مروعة قبل قتلها باستخدام أساليب وحشية؛ ويوجد نوعان من الأنواع الأكثر شيوعًا التي يتم احتجازها داخل مزارع الفراء هما المنك والثعالب،على عكس ألمانيا، لا يوجد قانون اتحادي ضد زراعة الفراء في الولايات المتحدة، ويوجد حوالي 275 مزرعة منك في 23 ولاية، تنتج هذه المزارع ما يقرب من ثلاثة ملايين طن من الفراء سنويًا، والتي بلغت قيمتها أكثر من 300 مليون دولار.ولحسن الحظ، تعمل ولاية هاواي على تغيير ذلك، حيث تم تقديم مشروع قانون من شأنه حظر تصنيع وبيع بعض منتجات الفراء في هاواي، وكذلك استيراد منتجات الفراء للبيع أو التوزيع.