تناول عصير البرتقال على الريق يجعلك تشعر بالشبع طيلة اليوم



عصير البرتقال عصير البرتقال

توصلت الدراسات الحديثة إلى أن تناول عصير البرتقال على الريق، قد يجعلك تشعر بالشبع طيلة اليوم، لذلك بالنسبة للأشخاص الذين يودون أن يفقدوا أوزانهم فعصير البرتقال هو الأنسب لك، بحسب موقع إكسبريس الطبي.



ويشرب الكثير من الأشخاص عصير الفاكهة على معدة فارغة، مما يثقل كاهل الكبد والبنكرياس بالفركتوز الزائد، بعد ساعات طويلة من الراحة.



ويصبح البنكرياس نشطًا وكلما زاد السكر الذي تتناوله، فإنه يثقل كبدك، وبالتالي ، فإن تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية في الصباح هو مفتاح الصحة الجيدة.

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اقرأ أيضا | طريقة عمل عصير الزنجبيل بالبرتقالويجب تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على السكر لأنها يمكن أن ترفع مستويات السكر على الفور وتثقل كبدك.وإنتاج الحمض في الجسم يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، ويمكن أن يؤثر وجود الفركتوز في الحمضيات على عملية الهضم، وتناول الكثير من الفواكه الحمضية ومنها البرتقال سوف يجعلك تشعر بالشبع طوال اليوم.