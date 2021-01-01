تناول عصير البرتقال على الريق يجعلك تشعر بالشبع طيلة اليوم

آخر الأخباراخبار منوعة › تناول عصير البرتقال على الريق يجعلك تشعر بالشبع طيلة اليوم

صورة الخبر: عصير البرتقال
عصير البرتقال

توصلت الدراسات الحديثة إلى أن تناول عصير البرتقال على الريق، قد يجعلك تشعر بالشبع طيلة اليوم، لذلك بالنسبة للأشخاص الذين يودون أن يفقدوا أوزانهم فعصير البرتقال هو الأنسب لك، بحسب موقع إكسبريس الطبي.

ويشرب الكثير من الأشخاص عصير الفاكهة على معدة فارغة، مما يثقل كاهل الكبد والبنكرياس بالفركتوز الزائد، بعد ساعات طويلة من الراحة.

ويصبح البنكرياس نشطًا وكلما زاد السكر الذي تتناوله، فإنه يثقل كبدك، وبالتالي ، فإن تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية في الصباح هو مفتاح الصحة الجيدة.

اقرأ أيضا | طريقة عمل عصير الزنجبيل بالبرتقال
ويجب تجنب الأطعمة المصنعة التي تحتوي على السكر لأنها يمكن أن ترفع مستويات السكر على الفور وتثقل كبدك.

وإنتاج الحمض في الجسم يمكن أن يؤدي إلى الانتفاخ، ويمكن أن يؤثر وجود الفركتوز في الحمضيات على عملية الهضم، وتناول الكثير من الفواكه الحمضية ومنها البرتقال سوف يجعلك تشعر بالشبع طوال اليوم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تناول عصير البرتقال على الريق يجعلك تشعر بالشبع طيلة اليوم

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
53335

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager