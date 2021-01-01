تناول عصير البرتقال على الريق يجعلك تشعر بالشبع طيلة اليوم

توصلت الدراسات الحديثة إلى أن تناول عصير البرتقال على الريق، قد يجعلك تشعر بالشبع طيلة اليوم، لذلك بالنسبة للأشخاص الذين يودون أن يفقدوا أوزانهم فعصير البرتقال هو الأنسب لك، بحسب موقع إكسبريس الطبي.
ويشرب الكثير من الأشخاص عصير الفاكهة على معدة فارغة، مما يثقل كاهل الكبد والبنكرياس بالفركتوز الزائد، بعد ساعات طويلة من الراحة.
ويصبح البنكرياس نشطًا وكلما زاد السكر الذي تتناوله، فإنه يثقل كبدك، وبالتالي ، فإن تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية في الصباح هو مفتاح الصحة الجيدة.
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