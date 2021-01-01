متى تصبح حساسية النيكل خطيرة؟..تعرف على الأعراض وطرق الوقاية

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حساسية النيكل

تصيب أنواع عديدة من الحساسية مختلف الأشخاص، منها حساسية النيكل، التي تنتشر بين الإناث أكثر من الذكور، لارتدائهم الحُلي بصورة دائمة، وهناك طرق للوقاية منها، ترتبط بالعناصر الغذائية التي يتناولها هؤلاء الأشخاص، إذ يجب الابتعاد عن الجمبري والسلمون، لأنهما يحتويان على نسبة أعلى من النيكل.

وتعد حساسية النيكل، من أكثر أنواع الحساسية التلامسية شيوعًا، وغالبًا ما ترتبط بأقراط الأذن والحُلي الأخرى، بحسب حديث الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة والحساسية وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة لـ«الوطن».

أعراض حساسية النيكل
تشمل أعراض حساسية النيكل، الطفح الجلدي، أو ظهور نُتوءات على الجلد، قد تصاحب بألم الحكة، التي قد تكون شديدة، وإحمرار الجلد أو تغير لونه، ووجود بقع جافة على الجلد تشبه الحروق، وظهور بثور، أو خروج سوائل من الجلد في الحالات الشديدة، ويمكن أن تسبب أكزيما مستمرة، وأنواعًا أخرى من التهاب الجلد، خاصةً في اليدين والبطن.

وهناك عدة عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بحساسية النيكل، مثل البدانة، خاصة بين النساء، َووجود ثقوب في الأذن، والتعرض للمعادن أثناء العمل، خاصة في وجود العرق، أو التعرض المتكرر للماءـ بالإضافة إلى وجود تاريخ عائلي.

طرق الوقاية من حساسية النيكل
يقول الدكتور مجدي بدران، أن طرق الوقاية من حساسية النيكل، تبدأ بتجنب ارتداء المجوهرات التي تحتوي على النيكل، أو الإقلال من فترات التعرض الطويلة لها، وأيضا باتباع نظام غذائي منخفض النيكل، والحرص على تناول معظم أنواع البروتين الحيواني المنخفضة في محتوى النيكل، والابتعاد عن الجمبري والسلمون، لأنهما يحتويان على نسبة أعلى من النيكل، وكذلك اللحوم والأسماك المعلبة مثل التونة.

المصدر: الوان

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