تعرف عليها.. 6 أطعمة تحتوى على بروتين خالى من الدهون ..

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البروتين الخالى من الدهون "Lean protein" من العناصر الغذائية الهامة التى يجب أن تضيفها فى نظامك الغذائى، حيث إنه يساعد فى تجديد العضلات و تقوية جهاز المناعة الخاص بك وهو أيضاً أفضل نوع من البروتين بالنسبة لك ويوفر الحد الأدنى من الدهون، كما ذكر موقع " step to health".



والبروتين الخالى من الدهون يعطى جسمك طاقة أكبر وبسعرات حرارية قليلة،، حيث يوفر ما بين 50 إلى 55 سعرة حرارية لكل حصة مع 1 إلى 3 جرامات من الدهون.



هذا النوع من البروتين مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يلعبون الرياضة ويطورون أنسجة عضلية جديدة.

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أطعمة تحتوى على البروتينات الخالية من الدهونالبيضالبيض أحد أفضل الأطعمة الغنية بالبروتين الخالى من الدهون، لأنه غني بالمعادن والفيتامينات والدهون الصحية ومضادات الأكسدة والمغذيات الضرورية لعقلك، خاصة بياض البيض الذى يحتوي على 11? بروتين و 0? دهون.اللحم البقرىتقدم شريحة لحم صغيرة 20 جراماً من البروتين، وقد تحتوى شريحة لحم متوسطة الحجم على ما يصل إلى 50 جراماً.الدجاج والديك الرومىالدواجن، مثل الدجاج والديك الرومى، توفر البروتينات الخالية من الدهون، وهي خيارات صحية أكثر من اللحوم الحمراء، يحتوي كل من الدجاج والديك الرومى على عدد أقل من البيورينات من اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع محتوى حمض اليوريك ، البيورين هى السبب الرئيسى لأمراض مثل التهاب المفاصل.السمك والمأكولات بحريةتحتوى لحوم الأسماك على بروتين خالٍ من الدهون، ويحتوي أيضاً على جرعات عالية من العناصر الغذائية الأساسية مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية، وتحتوي التونة على دهون عالية الجودة عند تناولها طازجة، سمكة التونة بها 30 جراماً من البروتين و 179 سعرة حرارية، مع 1 ? فقط من الدهون.منتجات الالبانبالإضافة إلى محتواها من الكالسيوم ومنتجاتها قليلة الدهون، تعتبر منتجات الألبان خيارا جيدا آخر للبروتين الخالي من الدهون، يحتوي كوب واحد من الحليب الخالي من الدسم على 8.4 جرام من البروتين و 0.4 جرام فقط من الدهون.العدسالعدس غني بالألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس، كوب واحد من العدس المطبوخ يمنحك 18 جراما من البروتين، من الجيد الجمع بين العدس والحبوب ، مثل الأرز ، للحصول على توازن كامل في البروتين مع تضمين جميع الأحماض الأمينية الأساسية والقليل من الدهون.