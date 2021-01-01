11 إصدار تختار منها «على قد فلوسك».. أسعار الآيفون في مصر 2022..



ايفون ايفون

بحرص دوما عشاق اقتناء الإصدارات الحديثة من هواتف آيفون، على استطلاع آخر تطورات أسعار الآيفون في مصر 2022، بهدف اغتنام الفرصة لشرائها، رغم ارتفاع أسعارها مقارنة بغيرهم من الهواتف، إذ تحظى بمكانة خاصة بين مستخدمي الهواتف المحمولة، نظرا لإمكانياتها العالية والمتطورة.



أسعار الآيفون في مصر 2022

نستعرض أسعار الآيفون في مصر 2022، وفقًا لشركة «آبل»:



Apple iPhone 12 بسعر 17350 جنيها.

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Apple iPhone 13 بسعر 27.200 جنيه.Apple iPhone 14 Pro Max بسعر 27.692 جنيها.Apple IPhone 14 Pro Price بسعر 25.760 جنيها.Apple iPhone 11 بسعر 16.750 جنيها.Apple iPhone Xs بسعر 16.000 جنيه.Apple iPhone 11 pro بسعر 22.400 جنيه.Apple iPhone x بسعر 15.800 جنيه.Apple iPhone 8 Plus بسعر 15.515جنيها.Apple IPhone 13 بسعر 17.469 جنيها.Apple iPhone 7 بسعر 8.200 جنيه.خطط شركة آبل لهواتف آيفونتعمل شركة «آبل» هذه الفترة على اعتماد الإصدارات الحديثة، للتخلص من «آيفون ميني» ذو حجم 5.4 بوصة، الذي تتراجع شعبيته بين مستخدمي هواتف الآيفون، كما أنها تخطط لإصدار وطرح آيفون 14 بحجم 6.1 بوصة، وآيفون برو بحجم 6.1 بوصة، وآيفون 14 ماكس وبرو ماكس سيكونا بحجمي 6.7 بوصة الأيام المقبلة، إذ يترقب الجميع هذه الإصدارات الحديثة.