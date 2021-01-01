بمشاركة الأهلي .. تعرف على موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

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كأس العالم للأندية


تقام مباريات كأس العالم للأندية فى الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استضافة المغرب رسمياً للبطولة فى نسختها القادمة، وذلك على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلى
وفازت دولة المغرب بشرف تنظيم البطولة التي تأجلت إقامتها النسخة الحالية إلى شهر فبراير المقبل، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقالت "أوندا ثيرو" الإذاعة الإسبانية، إن لوائح مونديال الأندية تمنع مشاركة ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وحال إسناد تنظيم كأس العالم للأندية لدولة المغرب سيشارك كل من الوداد بصفته بطل الدوري في البلد المنظم وسيلعب الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا.

موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلى

وتشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا) والفريق المستضيف، الأهلي "وصيف البطولة الأفريقية، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا.

كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعديل نظام كأس العالم للأندية اعتباراً من عام 2025 بمشاركة 32 فريقا

موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلى
كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعديل نظام كأس العالم للأندية اعتباراً من عام 2025 بمشاركة 32 فريقا، وذلك بعدما أعلن فيفا مستضيف بطولة كأس العالم للأندية، التى ستقام فى الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية بمشاركة النادى الأهلى، التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية.

المصدر: youm7

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