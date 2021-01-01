من الأكلات الشهية .. طريقة عمل محشي البصل بدون أرز



محشي البصل محشي البصل

يعد محشي البصل من الأكلات الشهية خاصة إذا تم إعدادها بشكل صحيح ويمكن الاستعانة بها كطبق مميز على مائدة السفرة فى التجمعات العائلية.







نقدم لكم طريقة عمل محشي البصل بدون أرز بمذاق شهي ومميز من خلال خطوات الشيف شربيني.

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مقادير محشي البصل بدون أرزبصللحم مفرومفريك منقوع وطريثوم مفرومكمون ناعمدبس رمانمرقةزبدةملحفلفل أسود ناعمقرفة ناعمةبقدونس مفرومتقوير البصل وسلقهتقوير البصل وسلقهطريقة عمل محشي البصل* في طاسة على النار بها القليل من الزبدة شوحي البصل المفروم مع قرفة وكمون ثم صفي الفريك من الماء وضيفيه على الخليط وقلبيه قليلا* اسلقي البصل في ماء وملح ثم انزعى القلب احشي البصل بالفريك مع اللحم المفروم، وادخليه الفرن لينضج عندما يخرج من الفرن رشي القليل من دبس الرمان على محشي البصل واستمتعى بالمذاق الشهي