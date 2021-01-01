من الأكلات الشهية .. طريقة عمل محشي البصل بدون أرز

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محشي البصل

يعد محشي البصل من الأكلات الشهية خاصة إذا تم إعدادها بشكل صحيح ويمكن الاستعانة بها كطبق مميز على مائدة السفرة فى التجمعات العائلية.



نقدم لكم طريقة عمل محشي البصل بدون أرز بمذاق شهي ومميز من خلال خطوات الشيف شربيني.

مقادير محشي البصل بدون أرز
بصل
لحم مفروم
فريك منقوع وطري

ثوم مفروم
كمون ناعم
دبس رمان
مرقة

زبدة
ملح

فلفل أسود ناعم
قرفة ناعمة
بقدونس مفروم
تقوير البصل وسلقه
تقوير البصل وسلقه

طريقة عمل محشي البصل
* في طاسة على النار بها القليل من الزبدة شوحي البصل المفروم مع قرفة وكمون ثم صفي الفريك من الماء وضيفيه على الخليط وقلبيه قليلا

* اسلقي البصل في ماء وملح ثم انزعى القلب احشي البصل بالفريك مع اللحم المفروم، وادخليه الفرن لينضج عندما يخرج من الفرن رشي القليل من دبس الرمان على محشي البصل واستمتعى بالمذاق الشهي

المصدر: elbalad

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