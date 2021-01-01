6 نصائح هتخلي شعرك ناعم وصحي



شعر ناعم وصحي شعر ناعم وصحي



لا تكمن أهمية العناية بالشعر في مظهرنا فحسب، بل تكمن أيضًا في صحتنا العامة، يتيح لنا الشعر الصحي الظهور بأفضل ما لدينا ويضمن صحة الشعر وفروة الرأس عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على صحة شعرك، من الضروري زيارة صالون حسن السمعة واستخدام منتجات عالية الجودة.



نصائح العناية بالشعر

فيما يلي ست قواعد أساسية للعناية بالشعر يجب عليك اتباعها ، بغض النظر عن نوع الشعر وملمسه - تنطبق هذه القواعد الستة على كل من لديه شعر - جميع الرجال والفتيات المجعدون والمتموجون وذو الشعر المستقيم - هذا مناسب لك.



1: لا تدع الحرارة تحبطك يجب أن تحاول الامتناع عن استخدام الحرارة قدر الإمكان، وهذا يشمل السشوار الأسبوعي.

اتركي شعرك يجف في الهواء قدر الإمكان ، واحتفظي بميزة التجفيف والتصفيف بالحرارة للمناسبات الخاصة.

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2: لا تكن قاسيًا على الشعر المبلل من المهم عدم الخروج بشعر رطب وتجفيف خصلات شعرك في الداخل قدر الإمكان.الشعر الرطب أضعف وأقل شدًا من الشعر الجاف، ويمكن للتلوث والغبار وأشعة الشمس القاسية أن تعطل الروابط الكيميائية في شعرك وتؤدي إلى تلف شديد.3: عد الإفراط في وضع الزيوت، إذا لم يتم غسله بشكل صحيح ، فإن الزيت يتجمد ويتخثر في الشعر، مكونًا طبقة دهنية على فروة الرأس، احرص على عدم الفرك المفرط عند محاولة إزالته.4: حافظ على البساطة لا تفعلي تسريحات الشعر التي تحتوي على الكثير من التوتر على فروة رأسك مثل العقدة الضيقة أو ذيل الحصان العالي أو التحديثات الضيقة، استخدمي أربطة الشعر اللطيفة وغير المطاطية ولا تتشابك في شعرك.5: استبدل وساداتك القطنية المعتادة لأغطية الوسائد الحريرية. أكياس الوسائد القطنية العادية خشنة على شعرك والاحتكاك الذي يحدث أثناء النوم يضر بشعرك ويسبب التجعد الزائد.6: اتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الشمس أخيرًا وليس آخرًا - فكر في الاستثمار في منتج للشعر يحتوي على عامل حماية من الشمس ، أو لف شعرك في وشاح أو ارتداء قبعة عندما تكون بالخارج.