3 فوائد غير متوقعة لـ الكيوي .. تعرف عليها

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الكيوي


الكيوي من الفاكهة المليئة بالفيتامينات والمعادن المهمة ويمكن أن يكون لها تأثير إيجابي للغاية على صحتك، هذه الفاكهة ذات اللون البني الغامض لها مذاق حلو ولذيذ قليلا مع اللب الأخضر من الداخل الذي يضفي مذاقا فريدا واستوائيًا.

يحتوي الكيوي على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية مثل الألياف وفيتامين ج وحمض الفوليك والنحاس والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وفيتامين هـ وفيتامين ك.

فوائد الكيوي
العثور على الكيوي لمنع تخثر الدم وإدارة ضغط الدم عن طريق تقليل كمية الدهون في الدم، وجد أن هذا حدث دون أن يؤثر سلبًا على مستويات الكوليسترول في الدم.

يمكن أن يساعد وجود كميات عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة في الكيوي في السيطرة على أعراض الربو.

أظهرت دراسة أن وظائف الرئة قد تحسنت لدى أولئك الذين تناولوا الكيوي بانتظام.

المصدر: elbalad

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