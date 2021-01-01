عادات تساعدك في الحفاظ على صحة الأمعاء

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الحفاظ على صحة الأمعاء

صحة الأمعاء هي وجود التوازن الصحيح للبكتيريا الدقيقة والميكروبات الأخرى في الجهاز الهضمي، يكتشف الباحثون بشكل متزايد طرقًا تساهم بها هذه الكائنات الدقيقة في الصحة العامة.

يمكن لبعض الأطعمة وعادات نمط الحياة الصحية تحسين صحة أمعائك بشكل طبيعي.

1. تناول الأطعمة الغنية بالألياف والبروبيوتيك

تشير الأبحاث إلى أن الألياف عبارة عن مغذيات نباتية تقلل من مخاطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي من خلال تحفيز نمو وتنوع البكتيريا الجيدة في الأمعاء، البطاطا الحلوة والسبانخ والبنجر والجزر والشمر مليئة بالألياف الطبيعية المعززة للأمعاء. بالإضافة إلى الفواكه والخضروات ، تعد الحبوب الكاملة مصدرًا غنيًا بالألياف أيضًا.

2. ممارسة الرياضة في كثير من الأحيان

الحركة هي دواء لأجزاء كثيرة من جسم الإنسان ، بما في ذلك الميكروبيوم، في كل من الدراسات التي أجريت على الحيوانات والبشر ، وجد الباحثون أن التمارين الرياضية تعزز زيادة تنوع البكتيريا الصحية في الأمعاء.

المصدر: elbalad

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