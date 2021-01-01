أول تعليق من مرتضى منصور بعد فوز الزمالك على البنك الأهلي

أبدى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سعادته بفوز الفريق الأول لكرة القدم على البنك الأهلي بهدف دون رد في الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.
جاء ذلك في حضور الكابتن محمود الخواجه والكابتن أحمد عبد الدايم نجمي القلعة البيضاء التاريخيين.
وقال رئيس القلعة البيضاء خلال اجتماعه بجروبات مواقع التواصل الاجتماعي: "أتقدم بالتهنئة للاعبي الفريق والجهاز الفني كما أوجه التهنئة لفريقي اليد والسلة على تحقيق الفوز أيضا".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!