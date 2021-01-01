لقطة ضحك السيسي وبايدن تشعل عاصفة تفاعل بين مغردين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي، جو بايدن ولقطة ضحكهما معا الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.
الصورة نشرها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك ضمن سلسلة صور أخرى للزعيمين، الذين يلتقيان على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن.
وفي تدوينة منفصلة، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "السيد الرئيس يؤكد في القمة الأمريكية الأفريقية أن هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن".
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