لقطة ضحك السيسي وبايدن تشعل عاصفة تفاعل بين مغردين



السيسي وبايدن السيسي وبايدن

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي، جو بايدن ولقطة ضحكهما معا الأمر الذي أثار تفاعلا واسعا.



الصورة نشرها المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على فيسبوك ضمن سلسلة صور أخرى للزعيمين، الذين يلتقيان على هامش قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في واشنطن.



وفي تدوينة منفصلة، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية: "السيد الرئيس يؤكد في القمة الأمريكية الأفريقية أن هناك ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائي والمائي وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التي تتشارك الموارد المائية وبما يسهم في تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذي شأن".

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وكان وزير الخارجية الأمريكي، انتوني بلينكن قد نشر بيانا عقب لقائه بالسيسي قال فيه إنه تمت مناقشة "مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك دور مصر المهم في تعزيز الاستقرار في المنطقة وعلاقاتنا الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود"، وشدد الوزير بلينكن على "أهمية التوصل إلى قرار دبلوماسي بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير بشكل يضمن مصالح الأطراف كافة"، كما أعاد "التأكيد على أن العلاقات الثنائية تتعزز من خلال إحراز تقدم ملموس في مجال حقوق الإنسان في مصر".وأشار وزير الخارجية إلى "إفراج مصر عن معتقلين سياسيين مؤخرا وشجّع على إحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية".