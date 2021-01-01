كأس العالم 2022 l مدرب المغرب : غياب قائد الفريق عن مواجهة كرواتيا



وليد الركراكي وليد الركراكي



أيد وليد الركراكي المدير الفني لـ المغرب قرار الاتحاد المغربي لـ كرة القدم بتقديم شكوى إلى فيفا بخصوص حكم مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام فرنسا.



- كرواتيا

- المغرب

قطر 2022

لم تبدأ

17:00



ويلتقي منتخب المغرب بنظيره الكرواتي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بعد الخسارة م نفرنسا في نصف النهائي.



وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "أراد اتحادنا لكرة القدم تقديم الشكوى، وأشعر أنهم على حق في القيام بذلك ولكن هذا لا يغير شيئًا بالنسبة لنا".

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وشدد "كان ينبغي أن نحصل على ركلة جزاء ولم يكن يجب أن يحصل سفيان على تلك البطاقة الصفراء. إنها ليست نهاية الطريق بالنسبة لنا، مازلنا نلعب من أجل المركز الثالث. أفضل المنتخبات تلعب للحصول على هذا المركز".وأضاف "أردنا سير الأمور بشكل مختلف ونلعب في النهائي لكن الآن لدينا فرصة أن نكون على منصة التتويج".وواصل "نعلم أن كرواتيا تريد أيضا أن تحصد المركز الثالث، لعينا معاهم في المباراة الافتتاحية ونعرف ما هم قادرين على فعله. ستكون مباراة رائعة للغاية".وتابع "كرواتيا حصلت على يوم راحة أكثر منا. لم نتعاف بشكل كامل من مبارة نصف النهائي".وأردف "ما نحتاج إليه الآن هو تصفية أذهاننا، عواطفنا كانت قوية للغاية، رغم ذلك لا يزال اللاعبين جائعين من أجل الكثير. إنهم يعلمون أنها مجرد مباراة واحدة، سنجتمع قوتنا نحو حصد الميدالية".وبخصوص مستقبله، أوضح "بعد المباراة سنفكر فيما يخبئه المستقبل. سيكون لدينا وضع مختلف تمامًا بعد كأس العالم".وواصل "نريد أن نظهر ما صنعناه وأن نمهد الطريق أيضا لمستقبل كرة القدم المغربية".وأكد غياب رومان سايس، وقال: "سايس لن يشارك أمام كرواتيا. خاطرنا لكنها مجازفة مستحقة. كنا نريد خوض معركة كان سيتولى قيادة الكتيبة خلالها. لدينا لاعبان مصابان آخران لكننا سنرى كيف ستسير الأمور".وخسر منتخب كرواتيا من الأرجنتين بنتيجة 3-0، فيما خسر منتخب المغرب من فرنسا بثنائية دون رد.