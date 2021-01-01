مصدر أهلاوي : الأهلي قريب من المشاركة في كأس العالم للأندية



كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية

ينتظر النادي الأهلي خطابا رسميا بشأن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.



وأعلن فيفا بشكل رسمي استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية نسخة عام 2022.



وتقام البطولة من 1 فبراير 2023 حتى 11 من الشهر ذاته.

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وقال مصدر من الأهلي لـ " : "تلقينا اتصالات بالأمس من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن استضافة المغرب لبطولة كأس العالم للأندية وأحقية الفريق في المشاركة وفقا للائحة البطولة".وأضاف "نشعر بحالة من السعادة الغامرة و ننتظر فقط وصول الخطاب الرسمي بشان المشاركة في البطولة".وتشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية مشاركة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، وفلامنجو البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، وسياتل ساوندرز بطل أمريكا الشمالية وأوكلاند سيتي المتأهل عن قارة أستراليا (أوقيانوسيا) والوداد بطل إفريقيا، فيما يعد الهلال السعودي الأقرب كممثل قارة آسيا.ماذا تقول اللوائح بخصوص مشاركة الأهليالوداد توج بطلا لـ دوري أبطال إفريقيا لموسم 2021/2022 بعد الفوز على الأهلي في النهائي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.وسيشارك الوداد المغربي كمستضيف، بالتالي يحق لـ الأهلي المشاركة كممثل عن القارة الإفريقية وفقًا للائحة البطولة، إذ حصد وصافة بطولة دوري أبطال إفريقيا.وتنص الفقرة الرابعة من لائحة كأس العالم للأندية على ألا يسمح لفريقين من دولة واحدة المشاركة في البطولة وبحسب تلك الفقرة سيشارك الوداد ممثلا للمغرب على أن يشارك الأهلي كممثل لقارة إفريقيا.وسبق وأن شارك وصيف البطولة القارية في بطولة كأس العالم في مرتين بسبب اللائحة التي تمنع مشاركة فريقين من دولة واحدة في المسابقة.الواقعة الأولي في كأس العالم للاندية نسخة 2007 وكان نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني هو بطل دوري أبطال آسيا والمقرر مشاركته بالبطولة إلا أنه تم احتسابه كمستضيف وشارك نادي سباهان أصفهان الإيراني وهو وصيف بطولة دوري أبطال آسيا .وحقق ميلان الإيطالي اللقب في عام 2007 بعد الفوز علي بوكا جونيورز بنتيجة 4-2.موقف الهلال السعوديفي المقابل بات فريق الهلال السعودي الأقرب للمشاركة في كأس العالم للأندية 2022 بصفته ممثلا عن قارة آسيا.ويحمل الهلال لقب النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما مازالت منافسات النسخة الجارية مستمرة.