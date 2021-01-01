فيديو ..علاء مبارك متهم بالترويج لقناة إسرائيلية .. أعرف الحكاية

أثار مقطع فيديو نشره علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك حالة كبيرة من الجدل، بسبب انتقاد الإعلامي عمرو أديب على قناة إسرائيلية.
رغم ضرب والده لأعماق إسرائيل.. علاء مبارك متهم بالترويج لقناة إسرائيلية تنتقد عمرو أديب بسبب قطر
وتسبب المقطع في الكثير من الجدل بعدما نشر علاء مبارك الفيديو من قناة "مكان" الإسرائيلية، التي تحدثت عن مواقف لعمرو أديب من قطر عام 2019 وعام 2022 بعد عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة.
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