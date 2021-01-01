فيديو ..علاء مبارك متهم بالترويج لقناة إسرائيلية .. أعرف الحكاية

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صورة الخبر: علاء مبارك
علاء مبارك

أثار مقطع فيديو نشره علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك حالة كبيرة من الجدل، بسبب انتقاد الإعلامي عمرو أديب على قناة إسرائيلية.

رغم ضرب والده لأعماق إسرائيل.. علاء مبارك متهم بالترويج لقناة إسرائيلية تنتقد عمرو أديب بسبب قطر

وتسبب المقطع في الكثير من الجدل بعدما نشر علاء مبارك الفيديو من قناة "مكان" الإسرائيلية، التي تحدثت عن مواقف لعمرو أديب من قطر عام 2019 وعام 2022 بعد عودة العلاقات بين القاهرة والدوحة.

وقال أحد الأشخاص: "للأسف لازم تحذف ابن البطل محمد حسني مبارك ماياخدش من قناه إسرائيلية عيب عليك". وقال آخر: "اعتقد دي قناة إسرائيلية".

ويعد هذا فصلا جديدا من المواجهة بين نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والإعلامي عمرو أديب، حيث حدث جدال بينهما العام الماضي في نفس التوقيت تقريبا، حين علق علاء مبارك على عبارة لأديب قائلا: "من عاش بوجهين مات لا وجه له".

https://twitter.com/i/status/1603461544096022528

المصدر: RT

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