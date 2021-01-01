تبدأ سامسونج العمل على تطوير معالجات جديدة تنافس رقاقات Exynos

أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لتطوير خط إنتاج جديد من الرقاقات التي تنافس بها إصدارات الشركة من معالجات Exynos.
بدأت شركة سامسونج بتشكيل فريق جديد للعمل على تطوير خط إنتاج جديد من المعالجات، على أن يكون “Choi Won-joon” على رأس فريق العمل.
ولقد قامت شركة سامسونج خلال وقت سابق هذا الشهر بتعيين “Choi Won-joon” أيضاً كرئيس للقسم الخاص بتطوير MX، وتشير التوقعات إلى أن الفريق المختص بتطوير معالجات AP إشترك في إختياره قسم MX لتصميم المعالجات الخاصة بشريكة سامسونج.
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