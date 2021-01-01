تبدأ سامسونج العمل على تطوير معالجات جديدة تنافس رقاقات Exynos

آخر الأخبارعلم وتقنية › تبدأ سامسونج العمل على تطوير معالجات جديدة تنافس رقاقات Exynos

صورة الخبر: Exynos
Exynos

أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لتطوير خط إنتاج جديد من الرقاقات التي تنافس بها إصدارات الشركة من معالجات Exynos.

بدأت شركة سامسونج بتشكيل فريق جديد للعمل على تطوير خط إنتاج جديد من المعالجات، على أن يكون “Choi Won-joon” على رأس فريق العمل.

ولقد قامت شركة سامسونج خلال وقت سابق هذا الشهر بتعيين “Choi Won-joon” أيضاً كرئيس للقسم الخاص بتطوير MX، وتشير التوقعات إلى أن الفريق المختص بتطوير معالجات AP إشترك في إختياره قسم MX لتصميم المعالجات الخاصة بشريكة سامسونج.

وتعد شرائح AP من بين التكوينات الرئيسية للهواتف الذكية، والتي تستهدف معالجة البيانات والإتصالات وأيضاً الحسابات، كما تعمل الشرائح على تحديد إستهلاك الطاقة في الهواتف الذكية، وتعتمد MX Business على عدد من الموردين للشرائح مثل كوالكوم، و Mediatek إلى جانب Samsung System LSI.

يذكر أن رقاقات Exynos لم تقدم الآداء الأمثل في هواتف Galaxy، وهو ما يدفع سامسونج لإستخدام رقاقات كوالكوم في الجيل القادم من الهواتف الذكية Galaxy S23.

المصدر: بوابه المتميز

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تبدأ سامسونج العمل على تطوير معالجات جديدة تنافس رقاقات Exynos

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
25120

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager