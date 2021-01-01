تبدأ سامسونج العمل على تطوير معالجات جديدة تنافس رقاقات Exynos

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أكدت أحدث التقارير على خطط سامسونج لتطوير خط إنتاج جديد من الرقاقات التي تنافس بها إصدارات الشركة من معالجات Exynos.



بدأت شركة سامسونج بتشكيل فريق جديد للعمل على تطوير خط إنتاج جديد من المعالجات، على أن يكون “Choi Won-joon” على رأس فريق العمل.



ولقد قامت شركة سامسونج خلال وقت سابق هذا الشهر بتعيين “Choi Won-joon” أيضاً كرئيس للقسم الخاص بتطوير MX، وتشير التوقعات إلى أن الفريق المختص بتطوير معالجات AP إشترك في إختياره قسم MX لتصميم المعالجات الخاصة بشريكة سامسونج.

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وتعد شرائح AP من بين التكوينات الرئيسية للهواتف الذكية، والتي تستهدف معالجة البيانات والإتصالات وأيضاً الحسابات، كما تعمل الشرائح على تحديد إستهلاك الطاقة في الهواتف الذكية، وتعتمد MX Business على عدد من الموردين للشرائح مثل كوالكوم، و Mediatek إلى جانب Samsung System LSI.يذكر أن رقاقات Exynos لم تقدم الآداء الأمثل في هواتف Galaxy، وهو ما يدفع سامسونج لإستخدام رقاقات كوالكوم في الجيل القادم من الهواتف الذكية Galaxy S23.