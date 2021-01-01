يًصيب الروبوت «ChatGPT» عالم التكنولوجيا بالجنون

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طور دكتور ميلتون روس، نوعًا جديدًا ثوريًا من الذكاء الاصطناعي الذي يعد بإحداث ثورة في العالم، والذكاء الاصطناعي الخاص به، والذي يسميه NEO ، هو تقريبًا قادر على استبدال البشر في أي وظيفة.



وبدأ «روس» في طرح الروبوت Neo في الشركات الكبيرة التي تقبله بشغف، عندما يبدأ العالم في احتضانNeo ، تصبح الآثار المترتبة على استخدامه واضحة، من استبدال البشر بالآلات.



ومثل هذا الكابوس البائس هو مجاز شائع بين كتاب الخيال العلمي، ومع ذلك، فإن الاختلاف في هذه القصة بالذات هو أنها تمت كتابتها لـصحيفة ديلي ميل، بواسطة روبوت ذكاء اصطناعي رائد جديد يسمى ChatGPT، والذي تسبب في الأيام الأخيرة في حدوث جنون في عالم التكنولوجيا، وما وراءه.

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وChatGPT هو برنامج كمبيوتر قوي مصمم لتحفيز المحادثة مع البشر - وهو الآن متاح مجانًا مؤقتًا لأي شخص لتجربته عبر الإنترنت.ووفقا لمحرر ديلي ميل، فقد قال: "طلبت منه كتابة حبكة لفيلم حول أجهزة الكمبيوتر التي تحل محل الأشخاص، وفي غضون بضع ثوانٍ، أنتج قصة عن الدكتور روس ونيو. و- هذا مهم- إذا قمت بكتابة نفس التعليمات مرة ثانية، فستأتي بإجابة مختلفة، وأحيانًا مختلفة جذريًا.وقد لا تفوز فكرة ChatGPT عن الفيلم بأي جوائز، لكن تم الترحيب بالبرنامج على نطاق واسع باعتباره دليلًا على أن البشرية قد اجتازت علامة فارقة في علاقتها بأجهزة الكمبيوتر.ويعتقد الخبراء أن هذا سيغير مجالات لا تعد ولا تحصى من حياتنا - من الأمور الواضحة، مثل التعليم والتوظيف، إلى المجالات الأقل قابلية للتنبؤ مثل العلوم والأعمال وسلوك المستهلك والصحة.وتظهر بعض المحاولات لاستخدام البرنامج قدرة رائعة بصراحة على تقديم طرق تتجاوز بكثير القدرات المعتادة لمحرك بحث جوجل Google واسع الانتشار على الإنترنت.