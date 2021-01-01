ينطلق هاتف Oppo A58x 5G رسمياً برقاقة Dimensity 700 وسعر 173 دولار



Oppo A58x 5G Oppo A58x 5G

قدمت شركة Oppo اليوم هاتف Oppo A58x 5G بتصميم يحاكي إصدارات سابقة، ومعالج Dimensity 700، وسعر 173 دولار.



يتميز هاتف A58x 5G بشاشة LCD بحجم 6.56 إنش، وجودة عرض HD+، ومعدل تحديث 90Hz، كما تأتي الشاشة بنتوء القطرة الذي يضم مستشعر السيلفي.



كما يأتي الهاتف بكاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Dimensity 700، وذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

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أيضاً ينطلق هاتف Oppo A58x 5G بواجهة ColorOS 12.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 12، كما يضم بطارية بقدرة 5000 mAh، ويأتي الهاتف بقدرة شحن 10W فقط.ويتوفر الهاتف بعدد ثلاثية من الإختيارات في الألوان تشمل اللون الأسود، والبنفسجي، إلى جانب اللون الأزرق بسعر 173 دولار.