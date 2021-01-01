تستعد vivo لكشف النقاب عن سلسلة vivo S16 في 22 من ديسمبر



vivo S16 vivo S16

أكد إعلان تشويقي نشر من vivo اليوم على موعد الحدث القادم للشركة في 22 من ديسمبر والذي تكشف فيه رسمياً عن سلسلة vivo S16.



تعقد شركة vivo حدث خلال الأيام المقبلة لإطلاق سلسلة vivo S16 التي شغلت عدد من التسريبات في الفترة الأخيرة، والتي تتضمن vivo S16، وvivo S16 Pro إلى جانب vivo S16e.



وتدعم vivo الإصدارات الثلاثة من سلسلة vivo S16 بتصميم حلقة LED في الجهة الخلفية إلى جانب إعدادات الكاميرة، والتي تستهدف مدوني الفيديو وأيضاً إلتقاط الصور.

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ولقد أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على دعم الإصدارات الثلاثة بكاميرة سيلفي بدقة 50 ميجا بيكسل مع ميزة التركيز البصري.كما أشارت التسريبات إلى أن هاتف vivo S16e يأتي برقاقة معالج Dimensity 1080، بينما تدعم رقاقة Snapdragon 870 الإصدار الرئيسي من السلسلة، ويضم إصدار Pro رقاقة Dimensity 8200.ومن المتوقع أن تدعم السلسلة القادمة تقنية الشحن السريع بقدرة 80W، كما تنطلق بواجهة OriginOS Ocean، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.