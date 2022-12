يجلب TikTok تجربة جديدة للإستمتاع والتواصل مع الأخرين عبر TikTok Now

TikTok TikTok

يستمر تطبيق TikTok في تعزيز تجربة المستخدمين في التطبيق عبر التوسع بأدوات جديدة للتواصل ومشاركة أفضل اللحظات مع الأخرين، وتعد “TikTok Now” أحدث خاصية لدعم المستخدمين بأسلوب جديد.



أعلن تطبيق TikTok اليوم عن خاصية “TikTok Now” الجديدة التي طورت لتحقيق رؤية التطبيق في مشاركة صور ومقاطع فيديو عفوية لتعزيز التواصل مع الأخرين وإكتشاف محتوى شيق وجديد.



شارك امتع اللحظات مع الأخرين

تعد “TikTok Now” أحدث خاصية تقدم في تطبيق TikTok لتدعمك في الترفيه والتواصل مع الأخرين بأسلوب جديد، حيث يمكن من خلالها مشاركة الصور ومقاطع الفيديو بشكل يومي مع الأشخاص الأكثر أهمية لك بأسلوب إبداعي جديد.وترتكز فكرة خاصية “TikTok Now” الجديدة على إلتقاط صور ومقاطع فيديو في الوقت الفعلي ليقوم المستخدمين بمشاركة لحظات ممتعة وذكريات مع أصدقائهم وذلك عبر الكاميرة الأمامية والخلفية في الهاتف، ومن ثم مشاركة المحتوى في التطبيق مع متابعيهم.أيضاً من المقرر أن يتلقى مستخدمي خاصية “TikTok Now” إشعار يومياً لتسجيل مقطع فيديو سريع وفي الوقت الفعلي لمدة تصل إلى 10 ثواني، أو إلتقاط صورة سريعة لمشاركة ما يفعلون في اللحظة مع أقرب الأشخاص لهم.وتتوفر خاصية “TikTok Now” للمستخدمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كتطبيق مستقل، أو قد تتوفر الخاصية للمستخدمين عبر تطبيق TikTok، على أن يتم إختبار آداء الميزة وتحسين تجربة المستخدم.تحكم بتجربتك الخاصة على تطبيق TikTokطور تطبيق TikTok برؤية رئيسية تهدف لحماية خصوصية المستخدمين، مع دعم كامل للمستخدم لتحديد الأشخاص المتاح لهم متابعة المحتوى الخاص به أو التفاعل مع هذا المحتوى، كما يتاح للمستخدمين حظر أي من المتابعين أو التعليقات التي تظهر في المحتوى.أيضاً يعمل تطبيق TikTok على التركيز بشكل خاص على توفير أعلى معايير الحماية والآمان المطلوبة للمراهقين في المجتمعات المختلفة وذلك عن طريق إستراتيجية تتضمن الآتي:في حالة إنشاء حساب في تطبيق TikTok Now أو TikTok لمستخدم دون عمر 16 يعمل التطبيق بشكل إفتراضي على تصنيف الحساب خاصحظر نشر المحتوى الخاص بالمستخدمين دون 18 عام في تبويب “Explore”دعم المستخدمين الذي تتراوح أعمارهم بين 13 و 15 عام بخيارات محدودة للتعليق على منشورات الأصدقاء فقط لحظر التفاعلات الغير مرغوب فيها.كما يدعم التطبيق مستخدمي TikTok في عمر 18 سنة أو أكثر بإعدادات إضافية للمشاركة، والتي تتيح للمستخدم إختيار المشاركة مع الأصدقاء المشتركين في التطبيق، أو مشاركة المنشورات الجديدة مع مشتركي “TikTok Now” وفقاً لإعدادات الخصوصية المحددة مسبقاً.أيضاً يمكن تغيير الإعدادات الإفتراضية في التطبيق لتحديد الفئة المصرح لها متابعة منشوارات “TikTok Now” من إختيار مجموعة محددة الأصدقاء عبر “Friends can view” عبر الخطوات التالية:النقر على “Friends can view” في تبويب الأصدقاءإختيار الأصدقاء المصرح لهم متابعة منشوراتك في “TikTok Now”أيضاً عند إختيار “Friends can view“: يمكن لأي من متابعيك، أو الحسابات التي يتابعها المستخدم إظهار منشورات TikTok Now.عند إختيار الجميع: سيتاح لجميع مشتركي تطبيق TikTok في محيط المستخدم أو المنطقة الخاصة به متابعة المنشورات الخاصة به في TikTok Now.ومن المقرر أن يتم حظر التفاعل بالتعليقات لمنشورات TikTok Now للمشتركين من غير المتابعين لحسابك أو الحسابات التي لا يتابعها المستخدم.يذكر أن تطبيق TikTok يسعى للتطوير دائماً بالأدوات الجديدة التي تحقق رؤية تخلق تواصل سلس بين المستخدمين في المجتمع مع الإستمرار في تحقيق الترفيه لمستخدمي TikTok.ومن المقرر أن تتوفر أداة “TikTok Now” للمستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الأسابيع المقبلة، لذا يترقب مطوري التطبيق تفاعل المستخدمين بالمحتوى الذي يعكس ثقافة المجتمع لتحسين التطبيق بالأدوات التي تساهم في إثراء تجربة المستخدمين والتوسع بتطبيق TikTok في قاعدة أكبر من المستخدمين.يمكنك أيضاً أن تنضم لمشتركي تطبيق TikTok الآن لإكتشاف المحتوى المفضل لك والتواصل مع الأخرين بتجربة ترفيهية مميزة، ويتوفر التطبيق للتحميل الآن عبر متجر ابل أو متجر جوجل بلاي أو Amazon.