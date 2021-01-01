تعلن شاومي عن سلسلة Xiaomi 13 بمعالج SD 8 Gen 2 وكاميرات من لايكا



Xiaomi 13 Xiaomi 13

أعلنت شاومي اليوم في الصين عن هاتفي Xiaomi 13 و Xiaomi 13 Pro ويأتي كلاهما بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 2 والذي يأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر والشريحة الخاصة به من تصنيع TSMC.



هاتف Xiaomi 13 Pro يأتي بشاشة OLED من تصنيع سامسونج من نوع E6 قياسها 6.73 بوصة وبدقة 1440x3200 ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنيات HDR10+ و Dolby Vision وإضاءة تصل إلى 1900 شمعة.



يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ورامات LPDDR5X بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 512 جيجا بايت والشريحة من نوع UFS 4.0.

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الهاتف يأتي بثلاث كاميرات لايكا في الجهة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل والرئيسية بفتحة عدسة f/1.9 ومستشعر سوني IMX989 بحجم 1 بوصة و OIS والثانية للتقريب البصري 3x بفتحة عدسة f/2.0 والثالثة واسعة الزاوية وكذلك لإلتقاط صور Macro وبفتحة عدسة f/2.2 وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.هاتف Xiaomi 13 Pro يأتي ببطارية بقوة 4,820 ميلي أمبير مع شريحة Surge G1 والتي تجعل الهاتف يدعم الشحن السريع بقوة 120 وات مع دعم الشحن السريع بقوة 50 وات ودعم الشحن العكسي بقوة 10 وات.الهاتف يأتي بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو مع تقنية Dolby Atmos ومستشعر IR ومقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 ويعمل بنظام Android 13 مع واجهة MIUI 14.الهاتف متوفر حالياً للطلب المسبق في الصين وسيتوفر للبيع هناك يوم 14 ديسمبر بسعر يبدأ من 720 دولار وقريباً سيتم الإعلان عن موعد توفره خارج الصين.أما هاتف Xiaomi 13 يأتي بشاشة OLED من نوع E6 بقياس 6.36 بوصة ودقة 1080x2400 ومعدل تحديث 120Hz ودعم تقنيات HDR10+ و Dolby Vision وإضاءة تصل إلى 1900 شمعة.يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 ورامات LPDDR5X بحجم 8 و 12 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية 128 و 256 و 512 جيجا بايت والشريحة من نوع UFS 4.0.الهاتف يأتي بثلاث كاميرات لايكا في الجهة الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/1.8 ومستشعر سوني IMX989 بحجم 1 بوصة و OIS والثانية للتقريب البصري 3x بفتحة عدسة f/2.0 وبدقة 10 ميجا بيكسل والثالثة واسعة الزاوية وبفتحة عدسة f/2.2 وبدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بيكسل.يأتي الهاتف ببطارية بقوة 4,500 ميلي أمبير ودعم الشحن السريع بقوة 67 وات والشحن اللاسلكي السريع بقوة 50 وات والشحن العكسي بقوة 10 وات .يأتي الهاتف بقارئ للبصمة مدمج مع الشاشة وسماعات ستريو مع تقنية Dolby Atmos ومستشعر IR ومقاوم للماء والأتربة بمعيار IP68 ويعمل بنظام Android 13 مع واجهة MIUI 14.الهاتف متوفر للطلب المسبق في الصين وسيتوفر للبيع في الصين يوم 14 ديسمبر بسعر يبدأ من 575 دولار.