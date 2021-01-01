أسعار تويوتا كورولا 2023 بعد تقديمها في مصر



تويوتا كورولا 2023 تويوتا كورولا 2023

شهدت الأيام القليلة الماضية إعلان تويوتا مصر عن أسعار موديل 2023 من سيارتها تويوتا كورولا بعد تقديمه محليا، مع تبين اختفاء فئات محددة من قائمة أسعار هذه السيارة، والتي تم نشرها بشكل رسمي كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى Active ناقل يدوي بسعر 540 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه عن موديل 2022).



- فئة ثانية Active ناقل أوتوماتيكي بسعر 575 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه عن موديل 2022).

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- فئة ثالثة Active Plus (غير متاحة بالقائمة).- فئة رابعة Comfort بسعر 620 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه عن موديل 2022).- فئة خامسة Comfort Plus (غير متاحة بالقائمة).- فئة سادسة سمارت بسعر 650 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه عن موديل 2022).- فئة سابعة سمارت بفتحة سقف بسعر 670 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه عن موديل 2022).- فئة ثامنة GR بسعر 600 ألف جنيه (نفس سعر موديل 2022).- فئة تاسعة إليجانس بسعر 700 ألف جنيه (زيادة 66 ألف جنيه عن موديل 2022).جدير بالذكر أن السيارة متاحة في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1600 سي سي، وتبلغ قوته 120 حصان، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي 5 سرعات بالفئة الأولى من السيارة وأخر أوتوماتيكي من فئة CVT بالفئات الأعلى منها.