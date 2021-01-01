زيادات على أسعار سكودا كودياك 2022 في مصر

باعتبارها وكيل لسيارات سكودا التشيكية في مصر، أعلنت شركة كيان ايجيبت عن تقديمها زيادة سعرية على موديل 2022 من سيارتها كودياك التي تنتمي لفئة SUV نسخة فيس ليفت المعدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الأول الحالي من هذه السيارة، والذي بدأ تقديمه في عام 2016.
وذكرت الشركة أسعار الفئات المتاحة من موديل 2022 من هذه السيارة في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة:
- فئة أولى بسعر مليون و150 ألف جنيه (بعد زيادة 160 ألف جنيه).
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