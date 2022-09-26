سعر مواد البناء اليوم في السوق ..

استقرت اليوم أسعار مواد البناء في السوق المصرية، وكانت أسعار حديد التسليح ارتفعت ارتفاعات سعرية غير مبررة كما وصفها أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، خاصة أن أسعار الخردة وخام صناعة الحديد البليت انخفض عالميا بسبب حالة الركود بالإضافة إلى اتخاذ دول العالم للإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وهذه قائمة بالأسعار في الأسواق.
سعر طن حديد التسليح:
تراوحت أسعار طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع ما بين 20350 - 20450 جنيها للطن.
سعر طن الأسمنت:
سجل سعر الأسمنت نحو 1330-1480جنيها للطن.
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