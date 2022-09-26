سعر مواد البناء اليوم في السوق ..



مواد البناء مواد البناء

استقرت اليوم أسعار مواد البناء في السوق المصرية، وكانت أسعار حديد التسليح ارتفعت ارتفاعات سعرية غير مبررة كما وصفها أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، خاصة أن أسعار الخردة وخام صناعة الحديد البليت انخفض عالميا بسبب حالة الركود بالإضافة إلى اتخاذ دول العالم للإجراءات الاحترازية للحماية من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وهذه قائمة بالأسعار في الأسواق.

سعر طن حديد التسليح:

تراوحت أسعار طن حديد التسليح تسليم أرض المصنع ما بين 20350 - 20450 جنيها للطن.



سعر طن الأسمنت:

سجل سعر الأسمنت نحو 1330-1480جنيها للطن.

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سعر طن الجبس:يتراوح سعر الجبس في جبسينا بسيناء 850 جنيها إلى 860 جنيها.سعر جبس العامرية 650 إلى 655 جنيها.سعر جبس السويس 580 جنيها.وبلغ سعر جبس الدولية 700 إلى 710 جنيها.سعر جبس نجوم سيناء المعمار 690 جنيها إلى 690 جنيها.سعر متر الرمل:سعر متر الرمل اليوم يبلغ من 190 إلى 250 جنيها.سعر متر الزلط:متوسط السعر اليوم لمتر الزلط 190 جنيهامتوسط سعر المتر من زلط الفينو 220 جنيهامتوسط سعر المتر من الزلط الكبير 170 جنيهاسعر الطوب الأحمر:أسمنتى مصمت مقاس 25×12.5×6 سم 630 جنيها.أسمنتى مفرغ مقاس 40×20×12 سم 3729 جنيها.أسمنتى مفرغ مقاس 40×20×20 سم 4746 جنيها.رملي وردي مقاس 25×12×6 سم 839 جنيها.