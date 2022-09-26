أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022



أسعار الذهب أسعار الذهب

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 في مصر، في تعاملات النشاط الصباحي مستوى 1875 جنيها لعيار الذهب 21.



سعر جرام الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب العالمي، في بورصة نيويورك اليوم وقت كتابة هذا التقرير، كالآتي:



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 57.13 دولار.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 49.99 دولار.وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 بنحو 42.85 دولار.سعر جنيه الذهب اليوم في مصرسجل سعر جنيه الذهب اليوم عيار 21، في السوق المحلية، 15000 جنيه، وهذا السعر يساوي الذهب الخام، بدون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، ويزن 8 جرامات عيار الذهب 21.أسعار الذهب اليوم في مصرسجلت أسعار الذهب اليوم في مصر في منتصف التعاملات كالآتي:بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2142 جنيهًا، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1875 جنيهات، وتداول سعر جرام الذهب عيار 18 عند 1607 جنيهات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 1250 جنيها.سعر الذهب اليوم بالدولارسجل سعر أوقية الذهب اليوم في البورصة العالمية، وقت كتابة هذا التقرير، 1777.35 دولار.سعر الذهب اليوم في مصر- بيعسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 2114 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1850 جنيها، ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1585 جنيهًا، وتداول سعر جرام الذهب عيار 14 عند 1233 جنيهًا.