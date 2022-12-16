سعر الدولار فى مصر اليوم الجمعة 16-12-2022 مقابل الجنيه



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 16-12-2022، مقابل الجنيه المصري، استقرار سعري الشراء والبيع في أولي أيام العطلة الأسبوعية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ووصل إلى 24.59 جنيه للشراء، 24.67 جنيه للبيع، بحسب تقرير متوسط أسعار الصرف الصادر عن «البنك المركزى المصرى» الأخير، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير سعر صرف العملة الخضراء، وفقا لماكينات الصراف الآلي، والمواقع الرسمية للبنوك المختلفة.



سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، مقابل الجنيه المصري إلى 24.69 جنيه للشراء، و 24.72 للبيع.



سعر العملة الخضراء في بنك مصر

طرح سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري بـ24.61 جنيه للشراء، و 24.66 للبيع.

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