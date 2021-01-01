تعلم كيف تزيل الخدوش المزعجة من طلاء سيارتك

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على الرغم من تعرض سيارتك إلى الخدوش أمرًا لا مفر منه، إلا أن التعرض لها يظل مزعج ولا أحد يرغب فيها، ما يدفعك إلى البحث عن طريقة تتخلص بها من الخدوش المزعجة دون تحمل العديد من النفقات المالية، ومن هنا نوضح لك ما يجب فعله إذا تعرضت سيارتك للخدش، بالإضافة إلى طرق الإصلاح.



ماذا أفعل إذا تعرضت سيارتي للخدش؟

إذا تم خدش الطلاء الخاص بك فمن المحتمل أنه حدث عن طريق الخطأ، إما من قِبل سائق سيارة آخر أو من الحجارة والحصى التي اصطدمت بسيارتك أثناء القيادة.



لكن إذا كنت تشك في أن سيارتك تعرضت للتخريب المتعمد، أو تعرضت لأضرار أكثر خطورة، فقد ترغب في التحدث للشرطة والاتصال بشركة التأمين الخاصة بك.

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هل يمكنني إصلاح خدوش السيارة بنفسي؟يعتمد ذلك على الخدش ومدى عمق الطلاء، حيث هناك 3 طبقات من الطلاء على سيارتك: طبقة شفافة، طبقة أساسية، برايمر وتحتها لوحة الهيكل المعدني.بالنسبة للخدوش والخدوش السطحية، قد تتمكن من إصلاحها في المنزل بمساعدة إما مجموعة إزالة الخدوش أو معجون الأسنان.لكن إذا كان الخدش أعمق، فمن الأفضل أن تتجه إلى المختص، قد يبدو الأمر مكلفًا، لكنه قد يكون أفضل طريقة للمساعدة في تلطيف هذا الخدش.كيف أصلح خدش السيارة بمعجون الأسنان؟أولاً، تحتاج إلى معرفة مدى عمق الخدش على سيارتك عن طريق تمرير أصابعك عليها.إذا لم تشعر بالخدش على جلد أصابعك، فإن الخدش موجود في الطبقة الشفافة من الطلاء وقد يكون معجون الأسنان قادرًا على المساعدة من خلال الخطوات التالية:اغسل المنطقة المصابة لضمان عدم فرك الخدش بأي حطام أو أوساخ وجعله أسوأ.استخدم الماء الدافئ والصابوناشطف المكان المتضررجففه بقطعة قماش نظيفة وجافةخذ قطعة قماش مبللة من الألياف الدقيقة وضع عليها كمية مناسبة من معجون الأسنانافرك معجون الأسنان على الخدش بحركة دائريةاضغط بما يكفي لضمان توزيع معجون الأسنان جيدًا في جميع أنحاء المنطقة المصابةاشطف المنطقة جيدًا بالماء والصابون للتأكد من إزالة أي معجون أسنان زائدجفف بقطعة قماش جافة من الألياف الدقيقةإذا بقيت الخدوش، كرر العملية حتى مرتين أخريين، وتأكد من الشطف والتجفيف بين كل مرة للوصول إلى النتائج المرغوبة، لكن لا تكرر أكثر من مرتين لتجنب أي ضرر دائم للطلاء.كيف أقوم بإصلاح الخدوش العميقة؟إذا كان الخدش على سيارتك أكثر شدة وكان أعمق من الطبقة الشفافة أو الأساسية وفي الطلاء التمهيدي أو لوحة الهيكل المعدني، فقد تحتاج إلى التفكير في نقل سيارتك إلى ميكانيكي محلي والسماح للمهنيين بالقيام بالمهمة.