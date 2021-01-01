جنرال موتورز تستدعي 740 ألف و100 سيارة..بسبب مصابيح معيبة..



جنرال موتورز جنرال موتورز

استدعت جنرال موتورز، العديد من السيارات، إذ تضمن أحدث استدعاء أضواء تعمل في النهار، والتي قد لا تنطفئ عندما تكون المصابيح الأمامية مضاءة.



وبحسب cars، تؤثر المشكلة على 740 ألفا و100 سيارة في المجموع من العلامات التجارية Buick وCadillac وChevrolet وGMC.



وتعد النماذج المدرجة في الاستدعاء هي طراز العام 2021-23 Buick Envision SUVs، وموديل عام 2020-23 من سيارات السيدان كاديلاك CT4 وCT5، وموديل العام 2022-23 من كاديلاك إسكاليد وإسكاليد إس في سيارات الدفع الرباعي.

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بالإضافة إلى موديل عام 2022-23 من شيفروليه سيلفرادو 1500 بيك أب وسيارات سوبربان وتاهو الرياضية متعددة الاستخدامات، وأيضًا طراز عام 2022-23 من شاحنات جي إم سي سييرا 1500 وسيارات يوكون ويوكون XL الرياضية متعددة الاستخدامات.كما تكمن المشكلة في برنامج وحدة التحكم في الجسم، والذي قد يفشل في إلغاء تنشيط أضواء النهار عندما تكون المصابيح الأمامية مضاءة، ما يؤدي إلى ضوء ووهج مزعج قد يزيد من خطر حدوث تصادم.ولحل المشكلة، سيقوم التجار بتحديث برنامج وحدة التحكم في الجسم مجانًا، وستبدأ جنرال موتورز في إخطار المالكين في 23 يناير 2023، ولكن أولئك الذين لديهم أسئلة أخرى في هذه الأثناء يمكنهم الاتصال بشركات التالية كاديلاك، شيفروليه، وجنرال موتورز، أو زيارة موقع الإلكتروني للتحقق من رقم تعريف السيارة ومعرفة المزيد.