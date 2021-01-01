تستضيف جامعة عين شمس مسابقة Machine learning لسباق السيارات الذاتية

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ينظم نشاط طلابي في كلية الهندسة جامعة عين شمس تحت مسمى «خطوات نحو التقدم Stp»، مسابقة التعليم الآلي Machine learning لسباق السيارات الذاتية Self driving car هذا العام، لتكون أول مسابقة تُقام بدعم من جامعة حكومية وهي جامعة عين شمس، حيث يتنافس كل فريق على تصميم وتطوير برنامج لتشغيل مركبة مصممة مسبقًا، والفائز من يجعل المركبة تسير في مسار بشكل احترافي متجنباً التصادمات، مع مراعاة عنصر الوقت من مقاييس التحكيم أيضاً.



ويتراوح عدد أفرد الفريق المشارك في المسابقة بين 3 لـ 6 أفراد، وتتميز المنافسة بتقديم جوائز تصل لـ 30.000 جنيه.



ويقدم «خطوات نحو التقدم» «STP»، ورش عمل في مجالات مختلفة «Engineering، Soft skills, Freelancing»، وهي ورش منظمة بدرجة تضمن لك الاستفادة، وجدير بالذكر أن موعد تلك الفعاليات هو إجازة منتصف العام حفاظاً على وقتك.

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وبدأ «STP» رحلته في العام الدراسي 2005/2006 في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وفي عام 2018 تغير المقر ليصبح في كلية الهندسة جامعة عين شمس.