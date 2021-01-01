باحثون يحذرون من خطورة «تيك توك»..يروج لـ «إيذاء النفس»..

وفقا لتقرير جديد نشره «مركز مكافحة الكراهية الرقمية البريطاني» Center for Countering Digital Hate، قال إن تيك توك يظهر فيديوهات للمستخدمين بحسب اهتماماتهم والحسابات التي يتابعونها، كما يبدأ باقتراح محتوى عن اضطرابات الطعام وإيذاء النفس، للأطفال خلال 30 دقيقة من انضمامهم للمنصة.
وأضاف التقرير انه بمجرد أن يشاهد المستخدمون الصغار المحتوى ويتفاعلون بإشارة إعجاب على مقاطع ما يتضمن محتوى عن صورة الجسم أوالصحة العقلية، تبدأ المنصة بدفع مقاطع فيديو ذات صلة كل 39 ثانية.
وأكد الباحثون أنهم اكتشفوا الأمر، بعدما قاموا بأنشاء حسابات وهمية لأطفال في عمر 13عام، وهو أصغر عمر تسمح فيه منصة «تيك توك» بإنشاء حساب .
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