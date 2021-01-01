ماسك ..حظر للصحفيين على تويتر والصحف ترد: سنُعيد تقييم علاقتنا بالمنصة



تويتر تويتر

«القواعد تسري على الجميع، بما فيها الصحافيين».. هكذا علق إيلون ماسك مالك شركة تويتر ومديرها التنفيذي، على إيقاف عدد من الحسابات بالمنصة للصحافيين الذين يغطون أخباره. قائلًا: «إن قواعد حظر الحسابات على المنصة تسري على الصحافيين كغيرهم من المستخدمين».



وحظر تويتر حسابات صحافيين من «نيويورك تايمز»، و«سي إن إن»، و«واشنطن بوست»، و«ماشابل» و«سبستاك»، حيث ظهر لهم الإشعار التقليدي للشركة بأنها «تعلق الحسابات التي تنتهك قواعد تويتر.



كذلك حظر ماسك حساب موقع التواصل الاجتماعي «ماستودون»، بناءً على وضعه رابطاً على صفحته لموقعه الخاص، يستخدم خلاله بيانات الرحلة المتاحة لتعقب طائرة ماسك الخاصة علناً للجميع.

قد يعجبك أيضا...

كما علق «تويتر«، عدد من الحسابات التي تتبعت مواقع الطائرات الخاصة، بما في ذلك طائرة ماسك نفسه».وقال خلالها إن نشر مواقع الأشخاص بشكل مباشر «ينتهك سياسة الشركة ضد نشر بعض التفاصيل الشخصية»، «ولكن النشر المتأخر للمواقع لا بأس به».أثار القرار تساؤل الصحف العالمية حول حظر عدد من أكبر الصحافيين عالمياً بينهم كان مراسل صحيفة «نيويروك تايمز» رايان ماك، و«درو هارويل»مراسل صحيفة «واشنطن بوست، مع «دوني أوسوليفان»، مراسل شبكة »سي إن إن« الأمريكية.وتعليقاً على الحدث قال «هارويل»، لشبكة «سي إن إن»، إن إيلون ماسك يقول: «إنه مناصر لحرية التعبير، وهو يحظر الصحافيين لممارسة حرية التعبير، أعتقد أن هذا يدعو إلى التشكيك في التزامه».كذلك أشار المتحدث باسم صحيفة «نيويورك تايمز» لعدم تلقي الصحيفة، أو الصحفي «ماك» أي أسباب لهذا القرار، وقال أن تعليق حسابات الصحافيين البارزين، بمن فيهم رايان ماك، أمر مشكوك فيه ومؤسف«، ونأمل أن تتم استعادة جميع حسابات الصحافيين، وأن يقدم موقع تويتر تفسيراً مرضياً لهذا الإجراء».وفي بيان أصدرته شبكة «سي إن إن» الأميركية، عن قرار الحظر، وصفته بغير المبرر وتصرف مثير للقلق، ولكنه ليس مفاجئاً«، مؤكدةً أنها طلبت من»تويتر تفسيراً«، وبناءً على هذا الرد سيتم تقييم التعامل المنصة كاملةً.